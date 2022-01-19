عبدالعزيز الفضلي

أعلنت جمعية المعلمين الكويتية عن العمل بنظام المتابعة والتواصل عن بُعد «أونلاين» لكل فعاليات وجلسات وورش العمل لمؤتمرها التربوي الـ 44 الذي تعتزم إقامته خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل تحت شعار «أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته»، وتتمثل محاوره في الاتجاهات الحديثة في التعلم والتعليم عن بُعد، وتجارب ناجحة ومميزة للتعليم والتعلم أثناء جائحة كورونا وكيفية الاستفادة منها، وطرق وأساليب التدريس والتقويم الملائمة للتعليم عن بعد، والفاقد التعليمي وانعكاساته السلبية خلال الجائحة وسبل علاجه، والآثار والمشكلات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتعليم والتعلم عن بعد، إلى جانب دور الأسرة وسبل إشراكها في ذلك، واستشراف مستقبل التعليم ما بعد الجائحة.

وقال المقرر العام ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د.عمار العجمي إن العمل عن بُعد، جاء في ظل تداعيات ارتفاع المنحنى الوبائي لجائحة الكورونا، وانسجاما مع قرارات مجلس الوزراء، مؤكدا أنه وبالرغم مما حظي به المؤتمر من وجود رغبة واسعة في المشاركة إلا أن إقامته عن بُعد ستعزز فرص المشاركة للمعلمين والمختصين والباحثين في المجال التربوي من داخل الكويت أو خارجها، خاصة أن المحاور معنية بالتعليم عن بعد.

وأضاف العجمي أنه تم الانتهاء من التجهيزات التقنية اللازمة لإقامة المؤتمر إلكترونيا، على أن يتم الإعلان عن الجدول التفصيلي لبرنامجه في وقت لاحق.