فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شخصيات مرتبطة بحزب الله وشركة سفر تابعة لهم مقرها لبنان، وذلك على خلفية «أنهم يسهلون وصول الحزب المدرج على لائحة العقوبات الأميركية للموارد المالية».



وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان الثلاثاء، ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها أدرج كلا من: عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامة وشركة «دار السلام للسياحة والسفر» التابعة لهم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة حيث «يقوم حزب الله كجزء من الحكومة اللبنانية بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة».



وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات بريان ويلسون، في تصريح تضمنه بيان الوزارة، «يحصل حزب الله على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية».