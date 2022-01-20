يختتم اليوم الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا بمواجهتين، حيث يستضيف إلتشي نظيره ريال مدريد، فيما يحل برشلونة بطل النسخة الماضية ضيفا على أتلتيك بلباو، ويأمل «الملكي» و«البرسا» بالتأهل للدور ربع النهائي الذي سبقهم إليه أندية ريال مايوركا وقادش ورايو فاليكانو وفالنسيا وريال بيتيس.



وقد شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتيو المدير الفني لريال مدريد، على أهمية مواجهة إلتشي، وقال خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة «مواجهة إلتشي بمنزلة نهائي في بطولة تجعلنا متحمسين للغاية»، مشيرا إلى أن الحارس تيبو كورتوا لن يلعب المباراة غدا لوعكة صحية، مؤكدا أنه سيكون حاضرا في مباراة ذات الفريق الأحد المقبل في الـ «ليغا» بشكل طبيعي.



وأكد المدرب الإيطالي أن النادي الملكي جاهز للمواجهة، مضيفا: إلتشي فريق ذو ديناميكية جيدة، حيث فاز في 7 من آخر 10 مباريات، ويجب أن نكون حذرين، ونلعب بشكل جيد لننتصر.



من جانبه، أكد شافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن موقف الفرنسي عثمان ديمبلي أصبح معقدا مع الفريق الكتالوني بسبب رفضه تجديد عقده، وقال في مؤتمر صحافي أمس «بيلباو فريق قوي للغاية، ولديه أحد أفضل المدربين الإسبان، يخرجون بسرعة في الهجمات العكسية، ويمتلك الفريق أحد أفضل أجياله على المستوى البدني، لكننا نريد الذهاب بعيدا في المنافسة».



وعن ديمبلي، أوضح «نحن في وضع معقد وصعب، واتخذ النادي قرارا بأنه إذا لم يجدد اللاعب عقده، فلابد من إيجاد مخرج، وشخصيا كنت صادقا جدا معه في الحديث، والوضع الحالي ليس جيدا لأي شخص، ويجب أن نقرر ما هو الأفضل للنادي».



إلى ذلك، استعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات بعد غيابه عنها في ثلاث مباريات تواليا في الدوري الاسباني لكرة القدم، وأسقط ضيفه ألافيس برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الـ 21، ليعزز مركزه الثالث، رافعا رصيده الى 37 نقطة.