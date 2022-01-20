يستضيف أرسنال على ملعبه ستاد الإمارات نظيره ليفربول مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم، وقد انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 0-0 بين الفريقين، والتي تعد إيجابية للفريق المضيف الذي لعب منقوصا بعد طرد لاعبه غرانيت تشاكا.



وقد التقى أرسنال وليفربول في بطولة كأس الرابطة 16 مرة، حيث فاز «المدفعجية» 5 مرات، فيما دانت الكفة إلى «الريدز» في 6 لقاءات، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات. ويأمل مدرب أرسنال ميكيل ارتيتا الاستفادة من الحالة الجيدة التي يعيشها فريقه، وغياب نجمي ليفربول المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني لمشاركتهما في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، للتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة تشلسي، سعيا منه للظفر بأول ألقابه هذا الموسم.



وقاد المدرب الإسباني أرتيتا أمس تدريبات فريقه، ولم تكشف الفحوصات الطبية عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين اللاعبين.



على الجهة الأخرى، يسعى مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى استغلال القدرة التهديفية الجيدة التي أظهرها فريقه أمام برينتفود بعد التغلب عليه 3-0 ضمن الجولة الـ 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



إلى ذلك، فشل تشلسي في الخروج فائزا للمباراة الرابعة تواليا في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، باكتفائه بالتعادل 1-1 مع مضيفه برايتون ألبيون الثلاثاء في مباراة مقدمة من المرحلة الرابعة والعشرين.



وتقدم النادي اللندني عبر المغربي حكيم زياش بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة لم يحسن الحارس في التعامل معها (28)، إلا أن أصحاب الأرض الذين قدموا مباراة كبيرة سجلوا هدف التعادل المستحق برأسية آدم ويبستر من ركنية (60).



وكان تشلسي، بطل أوروبا، دخل المباراة بعد سقوطه الأسبوع الماضي ضد مان سيتي حامل اللقب ليخسر بشكل منطقي فرصة المنافسة على اللقب ويخطو الأخير خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ به.



وبعد التراجع الكبير في الأداء الذي شهده فريق المدرب الألماني توماس توخيل في الشهرين الأخيرين، بتحقيقه انتصارا واحدا في آخر 7 مباريات في الدوري، يجد نفسه في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، على بعد 12 نقطة من «السيتي» المتصدر ونقطتين من ليفربول الثاني.



وحقق برايتون فوزين فقط في آخر 16 مباراة في الدوري، وكان مجددا ضحية لسوء إنهاء هجماته الجميلة.