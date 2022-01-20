أقصي بوروسيا دورتموند حامل اللقب من الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم بسقوط مدو 1-2 أمام مضيفه سانت باولي من الدرجة الثانية.



ولحق دورتموند ببايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي (20) الذي كان قد ودع المسابقة من الدور الثاني بخسارة مدوية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في أكتوبر الماضي.



وتقدم سانت باولي سريعا عبر التوغولي إتيان أمينييدو (4) قبل أن يسجل البلجيكي أكسيل فيتسل هدفا عكسيا مضاعفا تقدم أصحاب الأرض قبل الاستراحة (40).



حاول فريق المدرب ماركو روزه العودة الى المباراة في الشوط الثاني، إلا أنه اكتفى بركلة جزاء نفذها نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند (58) الذي يضغط عليه النادي لاتخاذ قرار بشأن مستقبله. وبلغ بوخوم دور الثمانية بفوزه 3-1 على ماينتس.



وتأهل هامبورغ من الدرجة الثانية الى الدور ربع النهائي بعد فوز دراماتيكي بركلات الترجيح (5-4) على مضيفه كولن من الدرجة الأولى، وتأهل أيضا كارلسروه من الدرجة الثانية بفوزه على تي أس في 1860 ميونيخ من الثالثة بهدف وحيد لمارفين فانيتزك من ركلة جزاء (69).