بلغ يوفنتوس، حامل اللقب، الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه 4-1 على ضيفه سمبدوريا، فيما ضرب لاتسيو موعدا مع ميلان بتفوقه 1-0 على أودينيزي بعد التمديد بهدف قائده البديل تشيرو إيموبيلي.



وواصل يوفنتوس انطلاقته الجيدة للعام الحالي بعد تعادل وانتصارين في الدوري، آخرهما ضد أودينيزي السبت، ليبقى على مقربة من مراكز دوري أبطال أوروبا.



وفي حين تبدو مهمته صعبة هذا الموسم في استعادة اللقب الذي سيطر عليه في الدوري بين 2012 و2020 قبل أن يخسره الموسم الماضي لصالح إنتر، متصدر الموسم الحالي أيضا، يدرك «البيانكونيري» أن الكأس المحلية هي أفضل فرصة لعدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.



واحتاج لاتسيو الى التمديد لتخطي عقبة ضيفه أودينيزي 1-0 بهدف إيموبيلي. وضرب لاتسيو موعدا مع ميلان في دور الثمانية بعد أن تفوق الأخير الخميس الماضي على جنوى، فيما يلتقي أتالانتا مع فيورنتينا في مباراة أخرى بعد أن تأهلا أيضا الأسبوع الفائت. وكما العديد من المدربين في مباريات الكأس، أبقى ماوريتسيو ساري العديد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء، أبرزهم هدافه وقائده إيموبيلي الذي استعان به في الدقيقة 71. ونجح المهاجم في تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء بعد أن وصلته كرة رائعة خلف المدافعين من البديل الآخر دانيلو كاتالدي الذي دخل مباشرة بعد استراحة الشوطين، الى مشارف منطقة الجزاء، تابعها ساقطة «لوب» فوق الحارس ماركو سيلفستري (106).



ويختتم الدور ثمن النهائي اليوم بلقاء يجمع روما مع ليتشي الممثل الوحيد لأندية الدرجة الثانية، ويأمل فريق العاصمة الإيطالية الملقب بـ «الذئاب» بتحقيق فوز مريح على ليتشي.