أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعيين الاسكتلندي دانكن فيرغوسون مدربا مؤقتا للمرة الثانية خلفا للمقال الإسباني رافايل بينيتيز.



وقال نادي الـ «ميرسيسايد» في بيان: «تم تعيين دانكن فيرغوسون مدربا مؤقتا للمباريات المقبلة» التي يستهلها على أرضه ضد أستون فيلا ومدربه ستيفن جيرارد السبت في الدوري. وتابع: «سيتم الإعلان عن تعيين مدرب دائم في الوقت المناسب».



وقد ارتبط الإسباني الآخر مدرب المنتخب البلجيكي الحالي روبرتو مارتينيز، بالعودة الى إيفرتون فيما تحدثت تقارير عن أسماء أخرى مثل الدوليين الإنجليزيين السابقين واين روني وفرانك لامبارد.