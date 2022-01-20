أعرب المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي عن استيائه من قرار رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إرجاء مباراة فريقه توتنهام ضد ضيفه أرسنال في دربي شمال لندن الأحد الماضي.



وقال كونتي على هامش المباراة المؤجلة ضد المضيف ليستر سيتي أمس: «أعتقد أنه إذا قررت رابطة الدوري الممتاز تأجيل المباريات بسبب الإصابات البدنية، فهذا يعني أنه ربما يتعين عليها محاولة جدولة المباريات بطريقة أفضل وتقليل عددها»، مضيفا هذه المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها بطولة تؤجل مباريات بسبب الإصابات البدنية إنه أمر غريب جدا وأنا متفاجئ!