عاود الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي التمارين الجماعية مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا نهاية العام الفائت.



وشوهد المهاجم يتمرن مع زملائه في فيديو نشره نادي العاصمة على تويتر مغردا «ليو ميسي يعود الى التمارين الجماعية».



وقد أصيب المتوج بالكرة الذهبية 7 مرات بالفيروس خلال عطلة الأعياد في مسقط رأسه في روساريو في الأرجنتين خلال فترة التوقف الشتوية للمنافسات.



أعلن سان جرمان في الخامس من الشهر الجاري أنه عاد الى فرنسا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية إلا أنه لم يكن جاهزا بعد للعودة الى المنافسات.



ومن المتوقع أن يعود ميسي ضد رينس السبت في الدوري، علما أن سان جرمان يلاقي ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن يقام لقاء الذهاب في باريس في 15 من الشهر المقبل.