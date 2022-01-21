جارٍ العمل على إنشاء مركز العلاج باللعب خاص بأبناء الحضانة العائلية

مساعدة الأبناء والنزلاء على التكيّف مع بيئتهم الداخلية والخارجية



بشرى شعبان



من أجل تحسين جودة الحياة للنزلاء وأبناء قطاع الرعاية الاجتماعية وتعزيز الشعور بالذات للنزلاء ودمجهم بالمجتمع، بالاضافة الى تقديم خطط علاجية وارشادية للأبناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية ومساعدتهم على التكيف مع بيئتهم الداخلية والخارجية وتنظيم الدورات والمحاضرات التوعوية والتأهيلية وبرامج علاج نفسية واجتماعية تتوافق مع أحتياجات نزلاء الرعاية الاجتماعية بمختلف اداراتها والتعاون مع كل الجهات الحكومية والاهلية لبلوغ اهداف التنموية للنزلاء، أنشأت وزارة الشؤون مركزا خاصا بالإرشاد النفسي والاجتماعي في قطاع الرعاية الاجتماعية منذ عام 2001.

ويقدم المركز الخدمات المتنوعة وبرامج المعالجة للنزلاء في الرعاية الاجتماعية على مدار العام.

وبهدف الاطلاع على خدمات المركز التقت «الأنباء» مدير ادارة مركز الارشاد النفسي حمد المطيري الذي أوضح أن المركز يقدم الخدمات النفسية والاجتماعية للنزلاء والعاملين، بالإضافة الى أولياء أمور الاحداث المعرضين للانحراف عبر برامج متنوعة وفق احتياج كل نزيل ولكل ادارة من ادارات القطاع وفق حاجة نزلائها وأمور متعددة، من بين أمور أخرى تحدث عنها تفاصيلها في السطور التالية:



في البداية، هل من نبذة عن عمل مركز الإرشاد النفسي؟



٭ يعتبر مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي التابع لقطاع الرعاية الاجتماعية من أحدث المراكز المتخصصة التي تم استحداثها عام 2001 ويتبع مباشرة مكتب الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية ويختص المركز بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية لنزلاء دور الرعاية ومجهولي الوالدين والمسنين وأحداث جانحين أو معرضين للانحراف كما تمتد خدماته إلى أولياء الأمور وأفراد المجتمع.



رؤية المركز



وما رؤية المركز؟



٭ المركز يتميز بخدمات ارشادية نفسية واجتماعية متخصصة محليا وإقليميا في مجال الارشاد النفسي والاجتماعي، ورفع الكفاءات الفنية والمهنية للباحثين النفسيين والاجتماعيين وملاحظي الخدمة الاجتماعية وتحسين نوعية وجودة الخدمات الارشادية المقدمة.

كما يهدف الى تحقيق الاستقرار والتوافق النفسي والاجتماعي للمستفيدين وذويهم وغرس القيم الاجتماعية والنفسية السوية لديهم لتوفير بيئة اجتماعية نفسية وصحية، وكذلك الحرص على تحسين جودة الحياة لنزلاء وأبناء قطاع الرعاية الاجتماعية، والعمل بسرية تامة والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين، بالاضافة الى مساعدة المستفيدين في حل مشكلاتهم.

كما يتميز المركز أيضا بتقديم خدمات ارشادية نفسية واجتماعية لأبناء قطاع الرعاية الاجتماعية.



هل من خطة خاصة للعمل؟



٭ أود الاشارة هنا إلى ان دور المركز في نشر الوعي ويعمل وفق خطة متكاملة تتضمن الكثير من الانشطة التوعوية الهادفة، وينظم وفق الخطة دورات ومحاضرات وورش عمل توعوية وتثقيفية وتخصصية طوال العام وفق جدول زمني محدد مسبقا من قبل الأقسام المختصة في الادارة.



وهذه البرامج يتم تجديدها سنويا، الى جانب وضع خطط إدارية وتشغيلية تتوافق مع احتياجات كل إدارة والعاملين بها وطبيعة نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية.



ويتعاون المركز مع العديد من الجهات الحكومية في هذا المجال منها، مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة التربية والأمانة العامة للأوقاف وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاصة والفرق التطوعية وكل من يساهم في تحقيق الاهداف التوعوية.



وخلال أزمة جائحة كورونا تم إنشاء وتفعيل الخط الساخن لاستقبال الحالات، ونسعى عبر البرامج المقدمة الى تحقيق اهداف المركز، منها الاستقرار والتوافق النفسي والاجتماعي وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية في نفوس نزلاء وأبناء قطاع الرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للنزلاء وأبناء قطاع الرعاية الاجتماعية.



هذا بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالذات للنزلاء وأبناء القطاع ودمجهم بالمجتمع، الى جانب تقديم خطط علاجية وإرشادية للأبناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، وكذلك مساعدة الأبناء والنزلاء على التكيف مع بيئتهم الداخلية والخارجية.



ما الفئات المستهدفة بتقديم هذه الخدمات؟



٭ المركز يقدم خدماته إلى جميع أبناء ونزلاء الدور الايوائية (الأحداث المسنين ـ أبناء الحضانة العائلية) بالاضافة الى أولياء أمور الأحداث المحولين من قبل محكمة الأحداث الذين صدر قرار بإلزامهم حضور الدورات.



والعاملون بقطاع الرعاية الاجتماعية (إدارة رعاية الأحداث ـ إدارة رعاية المسنين ـ إدارة الحضانة العائلية ـ إدارة التوعية والارشاد ـ إدارة الأنشطة والاعلام).



المشاريع التنموية



ماذا عن الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية؟



٭ هناك الكثير من الخطط التي يسعى المركز لتنفيذها والتي يتلخص أهمها فيما يلي:



1 ـ برنامج التدريب التخصصي للكوادر الفنية الاجتماعية والنفسية لتكون على أعلى مستوى من القدرة على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشاد المطلوب للأبناء والنزلاء في قطاع الرعاية.



2 ـ التوسع في تقديم الخدمات من خلال افتتاح عيادات خارجية تخدم بعض النزلاء في مراكزهم (إدارة رعاية الأحداث).



3 ـ العمل على إنشاء مركز العلاج باللعب (بإدارة الحضانة العائلية).



المستفيدون



هل من إحصائية بعدد المستفيدين؟



٭ لاشك أن الأعداد التي يخدمها المركز متفاوتة من ادارة الى اخرى حسب عدد نزلائها وطبيعة الفئة المستفيدة من الخدمة فكل ادارة لها خصوصيتها في حالاتها والتي تحول للمركز حسب رؤية كل ادارة خصوصا أن التعامل مع بعض الحالات اندمجت وتكيفت نفسيا واجتماعيا مع المجتمع.



ولمقاربة الأعداد على سبيل المثال، قام المركز خلال هذا العام بتقديم 9 كورسات تدريبية لـ 78 طالبا من جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية بواقع (360) ساعة تدريبية.

واستفاد 20 نزيلا من الأحداث والحضانة العائلية من الجلسات الفردية الارشادية الاجتماعية والنفسية، بالاضافة الى 3 دورات تدريبية لأولياء أمور الأحداث المحولين بإجمالي عدد (40) ساعة إرشادية.

كما تم تنفيذ 30 دورة تدريبية لـ 480 مستفيدا ما بين نزلاء وموظفين بالتعاون مع جهات مختلفة بإجمالي عدد (64) ساعة تدريبية.



هل من كلمة اخيرة؟



٭ يسعى مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي دائما لتطوير من نفسه وموظفيه لخدمة موظفي الإدارات الأخرى ونزلاء دور الرعاية من خلال نشر التوعية وزيادة تثقيفهم وذلك بتنظيم الدورات التدريبية والمحاضرات القيمة، بالإضافة إلى روح التعاون والتواصل مع الإدارات بإشراف الوكيل المساعد لدور الرعاية ومتابعة الحالات والتدخل في بعض مشاكل النزلاء في مختلف الدور إذا لزم الأمر، سائلين المولى التوفيق لجميع موظفي ونزلاء دور الرعاية.



6 برامج متنوعة خاصة بالإدارات



لدى سؤاله عن وجود أي برامج خاصة بكل ادارة من ادارات القطاع او برامج عامة تعمم على جميع الادارات، قال مدير ادارة مركز الارشاد النفسي حمد المطيري إن المركز يعمل وفق متطلبات النزلاء في الادارات المختلفة لكل ادارة برنامج مختلف الى جانب وجود برامج موحدة.



وأضاف: نعمل وفقا برامج متنوعة للنزلاء في الدور الايوائية وللموظفين العاملين وهناك العديد من البرامج منها:



1 ـ برنامج العلاج المعرفي السلوكي.



2 ـ برنامج تأهيل وتنمية مهارات التعامل مع ابناء الحضانة العائلية.



3 ـ برنامج تعديل السلوك للأطفال والاحداث.



4 ـ برنامج تنمية وتوكيد الذات للشباب الجانحين.



5 ـ برنامج الثقة بالنفس وتطوير الذات لأبناء الحضانة العائلية.



6 ـ برنامج العلاج باللعب لأبناء الحضانة العائلية.