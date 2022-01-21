أسامة أبوالسعود



استضافت وزارة الداخلية اجتماعا ترأسه مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة العميد عبدالقادر الشعبان مع جمعية الضباط المتقاعدين، بحضور رئيس وأعضاء جمعية الضباط المتقاعدين ومديري شؤون خدمات المتقاعدين في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني.



ومثل جمعية الضباط المتقاعدين في هذا الاجتماع كل من: رئيس مجلس الإدارة اللواء م فيصل الجزاف، ونائب الرئيس اللواء الركن م. نادر شعبان، وأمين السر المقدم ركن م. ركاد الظفيري.



وحضر الاجتماع من جانب وزارة الداخلية كل من: مساعد مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة العميد سعد الهملان ومدير شؤون المتقاعدين العميد حقوقي سيف حجب ومن التنسيق والمتابعة العقيد مسلم المويزري، ومثل وزارة الدفاع في الاجتماع مدير شؤون خدمة العسكريين المتقاعدين العميد الركن نبيل مال الله، بينما مثل الحرس الوطني كل من: المقدم خالد صحن ركن أول إدارة ومتابعة والرائد محمد مساعد ركن أول شؤون المتقاعدين.



وتمت مناقشة سبل تطوير العمل وإزالة العقبات والتي قد تعوق التعاون بين جميع الأطراف وذلك لتقديم أفضل خدمة للضباط المتقاعدين ومنهم في الخدمة، وتمخض عن الاجتماع عقد قرارات، أهمها:



1 ـ تخصيص كاونتر خاص للضباط المتقاعدين مع كاونتر كبار السن والمعاقين ودون انتظار للدور في جميع مراكز الخدمة بالكويت اعتبارا من الأسبوع القادم.



2 ـ تقديم الخدمة لجميع الضباط المتقاعدين من مختلف الجهات في أي مركز خاص داخل المؤسسات والجهـــات العسكريـــة (الجيش والشرطة والحرس الوطني).



3 ـ التأكيد على دور الجمعية بخدمة الضباط المتقاعدين وإزالة أي عوائق أمامهم.



4 ـ التوصية بتبني الجمعية مطلب إعادة شمول اسر الضباط المتقاعدين والذين في الخدمة بالعلاج بالخارج.



وبعد ذلك تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات لإزالة أي عوائق قد تصادف وجودها ولزيادة التنسيق والبحث في أي مقترحات جديدة تكون مفيدة في التسهيل على الضباط المتقاعدين.