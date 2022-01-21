الجلاوي أصدر قرارا بإعادة صرف ما تم إيقافه من راتب أحمد الموسى وإنهاء الوقف عن العمل اعتباراً من نهاية دوام 13 الجاري وعودته إلى مباشرة مهام وظيفته

مريم بندق



علمت «الأنباء» ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي أصدر قرارا بإعادة صرف ما تم إيقافه من راتب مدير عام القوى العاملة أحمد الموسى وإنهاء الوقف عن العمل اعتبارا من نهاية دوام 13 الجاري، وعودته إلى مباشرة مهام وظيفته وحفظ التحقيق بشأن ما نسب اليه من مخالفات.



كما علمت «الأنباء» أنه صدرت 4 مراسيم بتبعية بعض الجهات الحكومية للوزراء، وعليه ستكون تبعية هيئة الاستثمار المباشر لوزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، و«القوى العاملة» و«ديوان الخدمة المدنية» للوزير جمال الجلاوي، وهيئة القصر لوزير الأوقاف عيسى الكندري.



هذا، وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج ستكون من 4 - 5 أيام، وما يزيد على ذلك يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، مبينة ان العيد الوطني ويوم التحرير سيوافقان الجمعة والسبت 25 و26 فبراير. وسيعتبر الأحد الموافق 27 فبراير يوم راحة بديلا عن الجمعة



25 فبراير باعتباره عطلة رسمية، والاثنين 28 فبراير سيوافق عطلة الإسراء والمعراج، وبذلك تكون العطلة 4 أيام. ولفتت المصادر الى أن إعطاء بدل السبت - يوم راحة - كما حدث في عطلة رأس السنة الميلادية من اختصاص مجلس الوزراء، وفي حال موافقة المجلس ستصبح العطلة 5 أيام.



وبشأن مدى جواز اعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2 و3 مارس عطلة رسمية، قالت المصادر: تنص القرارات المنظمة على اعتبار اليوم الواقع بين عطلتين رسميتين عطلة رسمية، وما عدا ذلك يرجع الى مجلس الوزراء. هذا، وعلمت «الأنباء» أنه تم ايداع رواتب الموظفين في بعض الجهات الحكومية بحساباتهم الشخصية في البنوك أمس وأمس الأول قبل عطلة نهاية الأسبوع، وجار استكمال الإيداع للجهات المتبقية. إلى ذلك، أقام ديوان الخدمة المدنية دورة تدريبية مجانية عن بُعد لإطلاع الراغبين من الموظفين الجدد على الحقوق والواجبات المالية والإدارية ومنها الإجازات.

صدور قرار وزير العدل بتعويض مدير "القوى العاملة" بمستحقاته المالية وحفظ التحقيق معه

علمت " الأنباء" أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي، أصدر قرارا نص على إعادة صرف ما تم إيقافه من راتب مدير عام القوى العاملة أحمد الموسى، طوال مدة الوقف عن العمل وإنهاء وقفه عن العمل اعتبارا من نهاية دوام 13 الجاري، وعودته مباشرة مهام وظيفته وحفظ التحقيق بشأن مانسب إليه من مخالفات.

صدور 4 مراسيم بتبعية بعض الجهات الحكومية للوزراء

علمت "الأنباء" انه صدرت 4 مراسيم بتبعية بعض الجهات الحكومية للوزراء ، وعليه ستكون تبعية هيئة الاستثمار المباشر لوزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، و هيئة القوى العاملة، وكذلك ديوان الخدمة المدنية لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، وهيئة القصر لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري.

"ديوان الخدمة": دورة تدريبية مجانية عن بُعد لإطلاع الراغبين من الموظفين الجدد علي الحقوق والواجبات المالية والإدارية ومنها الإجازات

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن إقامة دورة تدريبية عن بُعد علي فترتين زمنيتين يومي 13 و 27 فبراير المقبل على مدي 5 أيام تبدأ الساعة 9:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا بهدف معرفة حقوق وواجبات الموظفين المالية والإدارية ومنها الإجازات وتوسيع مداركهم في بيئة العمل.

وأوضح الديوان ان على الراغبين بالمشاركة من موظفي الحكومة التسجيل في النظم المتكاملة وارسال كتب رسمية من قبل الجهات او التواصل عبر الارقام الواردة في التعميم التالي المنشور.

هذا، وتضمنت أهداف الدورة تهيئة المعينين الجدد في القطاع الحكومي إداريا وسلوكيا ومعاونتهم علي تقبل الوضع الوظيفي والتعايش مع الزملاء والإلمام بقوانين العمل المختلفة وتعزيز مستوى الرضا الوظيفي مما ينعكس بشكل إيجابي على المنظمة.

إعلان ديوان الخدمة المدنية عن إقامة الدورة التدريبية تحت عنوان ( تهيئة المعينين الجدد ) عبر برنامج Microsoft Teams

إيداع رواتب الموظفين لشهر يناير

علمت "الأنباء" انه تم ايداع رواتب الموظفين في بعض الجهات الحكومية في حساباتهم الشخصية بالبنوك أمس واليوم ، وجار استكمال الايداع للجهات المتبقية.