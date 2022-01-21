صرح رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية تركي مساعد الغنيم بأن ما تم تداوله من مقترحات بشأن البديل الاستراتيجي يعد التفافا على مصالح الشعب وخاصة القطاع النفطي الحيوي والذي يمثل عصب الحياة في بلدنا المعطاء، مضيفا ان ذلك يعتبر تهميشا لهذا القطاع وعاملا لطرد العمالة والكفاءات الوطنية.

واستطرد بأن الواجب علينا جميعا كعاملين في القطاع النفطي الوقوف في وجه من يحاول المساس برواتبنا ومكتسباتنا وما نتعرض له من مخاطر وأضرار ومشقات.

واختتم الغنيم تصريحه مناشدا أصحاب القرار بالعمل على إيجاد حلول بعيدة وعدم الانتقاص من مقدرات القطاع النفطي وحقوق العاملين فيه.