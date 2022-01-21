الخالد: تطبيق الجهات المعنية ما تم التدريب عليه في التمارين السابقة على أرض الواقع والتنسيق والتعاون كان من شأنهما تجنيب وتقليل أضرار الأمطار

المكراد: التمرين يهدف إلى رفع جاهزية جميع جهات الدولة الحكومية والأهلية تحت قيادة مشتركة قادرة على التصدي والتفاعل بأحدث الطرق والأساليب والإمكانيات



أمير زكي



تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد نفذت قوة الإطفاء العام أمس فعاليات تمرين «شامل 7» في منطقة عريفجان بمشاركة 27 جهة معنية.



حضر التمرين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين، ووزير الصحة د.خالد السعيد، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب التمرين عن بالغ سعادته بوجوده في الميدان الذي تقام فيه تمارين «شامل»، مثمنا ما شاهده من تعاون وتنسيق بين الجهات المشاركة سواء الحكومية أو من القطاع الخاص.



وقال سموه إن التنسيق بين تلك الجهات كان في أعلى مراحله وفي كيفية التصرف كفريق عمل واحد حال وقوع أي نوع من أنواع الكوارث أو الحوادث والتعامل معها.



وأشار سموه في هذا الصدد إلى ما شهدته البلاد مطلع العام الحالي من أمطار غزيرة، حيث طبقت الجهات المعنية ما تم التدريب عليه في التمارين السابقة على أرض الواقع، مضيفا أن هذا التنسيق والتعاون من مختلف الجهات كان من شأنهما تجنيب وتقليل الأضرار.



وأشاد سموه بالخطط الموضوعة والسيناريوهات المعدة في التمرين والتي تشمل كل أنواع الكوارث والحوادث وكيفية التعامل معها، مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهدا في تأمين كل الدعم لإقامة مثل هذه التمارين والتدريبات وتوفير كل المعدات والأدوات التي تساعد تلك الجهات على القيام بعملها.



وأثنى سمو رئيس مجلس الوزراء على مستوى الأداء الراقي الذي جاء نتيجة تخطيط وتدريب، والعمل كفريق واحد، معربا عن الشكر لكل من شارك وخطط ودرب وساهم في نجاح تمرين «شامل 7».



وشهد الحضور فعاليات التمرين الذي تضمن تنفيذ استراتيجيات التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية ومحاكاة الحوادث، وكيفية تعامل مختلف الجهات العسكرية والمدنية معها.



وكان رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ألقى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن تمرين (شامل 7) يهدف الى رفع جاهزية جميع جهات الدولة الحكومية والأهلية لمواجهة أي أزمات أو كوارث طبيعية أو التي من صنع البشر تحت قيادة مشتركة قادرة على التصدي والتفاعل بأحدث الطرق والأساليب الإمكانيات.



وقال الفريق المكراد إن الدولة وفرت جميع الإمكانيات الكفيلة ـ بإذن الله ـ لحماية المواطنين والمقيمين من أي مخاطر، مضيفا أن التمرين يقام بصفة دورية ومستمرة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية.



وفي ختام كلمته، أعرب الفريق المكراد باسمه ونيابة عن جميع الجهات المشاركة عن الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء، متمنيا التوفيق للجميع والأمن والأمان لوطننا الغالي تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.