القاهرة - هناء السيد



أطلعت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا) رولا دشتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مشروع الاسكوا لإطلاق رؤية 2045 تحت شعار «إعادة الأمل»، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التكامل والتواصل في شتى المجالات للنهوض بالتنمية في العالم العربي، كما عبرت عن رغبتها في تعاون جامعة الدول العربية في إعداد هذه الرؤية وتنفيذها.



جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط د.رولا دشتي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وصرح مصدر مسؤول بأن أبوالغيط أشاد بقوة الشراكة التي تربط جامعة الدول العربية بالاسكوا، معبرا عن امتنانه لكل الجهود التي تبذلها المديرة التنفيذية على رأس المنظمة لتحقيق أهداف التنمية في المنطقة العربية، وعن رغبته في توسيع التعاون عبر إطلاق أنشطة مشتركة جديدة.



كما رحب أبوالغيط بهذه المبادرة، مبديا استعداده للتعاون مع الاسكوا بشأنها، ومعربا عن تسخير الأمانة العامة لكل إمكاناتها للمساهمة في إعداد رؤية 2045، التي تتسق محاورها وأهداف جامعة الدول العربية، ومنوها بأنها تشكل بادرة أمل وحافزا للنهوض بواقع التنمية في الدول العربية، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.