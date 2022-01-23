علي إبراهيم



أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، قرارا وزاريا بتحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية بالوزارة.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 8 لسنة 2022، فقد قضى في مادته الأولى بأن يعتمد نحو 67 مكتب تدقيق للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات المؤسسة والشركات الخاضعة للقوانين المتعلقة بضريبة الدخل ودعم العمالة والزكاة، وذلك للتعامل لدى الإدارة الضريبية.

وحدد القرار الوزاري قائمة المكاتب المعتمدة لدى وزارة المالية (الإدارة الضريبية) وتحديدا إدارتي الخضوع الضريبي والتخطيط، والفحص والمطالبات الضريبية، على أن يستمر العمل بالقائمة ما لم يرد عليها أي تعديل بالحذف أو التعديل.