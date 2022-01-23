القطاع المصرفي و«المركزي» أكثر الجهات توفيراً لوظائف المواطنين بالقطاع الخاص



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن القطاع المصرفي الكويتي بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، تعد الجهات الأكثر توفيرا للوظائف المعروضة على المواطنين للعمل في القطاع الخاص والجهات المستقلة.



وتفصيليا، بلغ إجمالي عدد الفرص الوظيفية التي طرحت على المواطنين نحو 36.58 ألف فرصة وظيفية استحوذ قطاع المصارف على نحو 46% من الفرص الوظيفية المعروضة بواقع 16.65 ألف وظيفة، من بينها 329 وظيفة لبنك الكويت المركزي، ونحو 16.3 ألف وظيفة وفرتها 9 بنوك تجارية.



ولجهة الوظائف المتاحة للحاصلين على مؤهلات عليا (جامعيين) في القطاع المصرفي، فقد شكلت نحو 36% من إجمالي عدد الفرص الوظيفية المعروضة على المواطنين، وذلك بواقع 6067 فرصة مقارنة بـ 16.64 ألف وظيفة، فيما تستحوذ الفرص الوظيفية لحاملي شهادة الدبلوم من المواطنين على 50% من إجمالي الوظائف التي أتاحتا البنوك، وذلك بواقع نحو 8319 وظيفة.



وعرضت نحو 100 وظيفة على المواطنين الحاصلين على مؤهل ثانوية بدورة سنتين أو أكثر، بالإضافة إلى 130 وظيفة على المواطنين من حملة مؤهل ثانوية بدورة سنة، واستحوذت الفرص المعروضة على المواطنين الحاصلين على مؤهل ثانوية عامة فقط على 1758 فرصة وظيفية أتاحتها 5 بنوك.



وفي سياق متصل، قدم قطاع الاتصالات أكثر من 2193 فرصة وظيفية لمواطنين من بينها 4 فرص للحاصلين على درجة الدكتوراه، فيما وفر نحو 870 فرصة للحاصلين على مؤهلات عليا (جامعيين) تشكل 40% من إجمالي الفرص التي أتاحها القطاع، بينما عرض 1140 فرصة وظيفية على حملة الدبلومات بنسبة تشكل نحو 52% من إجمالي الوظائف التي عرضها القطاع، فيما شكلت الفرص الوظيفية لحاملي مؤهل الثانوية بدورة سنتين أو أكثر 5% من الفرص المعروضة بواقع 111 فرصة وظيفية.