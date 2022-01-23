أحمد السميط: الجائزة تعكس المكانة الرفيعة لـ «بيتك».. والثقة من عملائه

توسعة الاستثمار بالأسواق الأولية والثانوية.. وبشكل خاص الصكوك قصيرة الأجل

البنك يقدم للعملاء باقة متنوعة من خدمات أسواق المال ومنتجات النقد الأجنبي

«بيتك» نجح في تطوير الحلول الرقمية لتقديم أفضل الخدمات للخزانة وإدارة النقد



للعام الثاني على التوالي، حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) جائزة أفضل بنك في الخزانة وإدارة النقد في الكويت لعام 2022 من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، وذلك في إطار النسخة 22 من التصنيفات السنوية لأفضل بنوك ومزودي خدمات الخزانة وإدارة النقد.



وفي هذا السياق، قال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد عيسى السميط، إن فوز «بيتك» بجائزة أفضل بنك في الخزانة وإدارة النقد بالكويت، يعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها البنك في مجال خدمات الخزانة وإدارة النقد، وثقة العملاء في الخدمات المتميزة التي يقدمها البنك، والدور الذي يلعبه كشريك مصرفي مهم في الحلول المصرفية والمالية المبتكرة.



وأشار إلى أن فوز «بيتك» بهذه الجائزة المستحقة يتوج الجهود المبذولة لتوفير منصات رقمية متطورة للعملاء في مجال الخزانة وفق أعلى معايير الجودة، كما يدل على نجاح «بيتك» لاسيما في ظل التحديات بسبب الجائحة.



وأضاف السميط أن الجائزة تعكس نجاح «بيتك» في تطوير أحدث الحلول الرقمية لضمان مواصلة أفضل الخدمات الرائدة في الخزانة وإدارة النقد خدمات إدارة النقد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن مثل هذه التكريمات والجوائز ما هي إلا تأكيد على المركز الريادي الذي يحتله البنك في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية.



وأوضح أن «بيتك» يوفر باقة متنوعة من خدمات ومنتجات أسواق المال ومنتجات النقد الأجنبي الى جانب حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتسهل احتياجاتهم.



كما يقدم البنك خدمات بيع وشراء العملات الأجنبية، وحساب الذهب، ومنصة بيع العملات (KFHGlobal)، ومنتج مبادلة الأرباح (PRS)، ومنتج الوعد بالشراء، وخدمة «الأسعار المباشرة للعملات» وهي منصة إلكترونية بالكامل مع تغطية مباشرة من الأسواق الدولية لتلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توفير تقنيات متطورة لمعالجة وتسوية الصفقات وتسريع تنفيذ المعاملات من خلال استخدام نظام التنفيذ الآلي المباشر (STP)، وغيرها من الخدمات والمنتجات في مجال الخزانة.



ولفت الى أن «بيتك» يمتلك فريقا مدربا ذا خبرة متميزة من الكفاءات الوطنية الشابة يتمتع بالمهنية العالية والدراية الكافية لإدارة جميع أنشطة الخزانة والعمل على خدمة العملاء بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المتطورة التي يوظفها البنك لتعزيز كفاءة الأداء.



وأضاف السميط أن «بيتك» ومن خلال قطاع الخزانة يبذل قصارى جهوده لتوسعة أنشطة الاستثمار والتداول في أسواق رأس المال الأولية والثانوية خصوصا الصكوك قصيرة الأجل التي تساعد في إدارة السيولة، مضيفا أن «بيتك» حقق مركز الصدارة ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات برنامج مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) لسوق الصكوك الأولية، وكذلك حقق المركز الأول ضمن قائمة المتداولين في السوق الثانوية لعام 2021، وهذا الإنجاز يحقق لأول مرة بأن تتصدر مؤسسة مالية القائمتين بين المتداولين الرئيسين لبرنامج الـ «IILM» في السوق الاولي والثانوي.



معايير التصنيف



من جهته، ذكر مدير التحرير في «غلوبال فاينانس» جوزيف دي جيارابوتو أنه مع استمرار تأثير الجائحة على قطاع الخزانة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الإدارة الذكية للنقد وأنظمة الخزانة أكثر أهمية من أي وقت مضى.



وأضاف أن الجوائز التي تمنحها «غلوبل فاينانس» كل عام هي تكريم للمؤسسات والبنوك التي قدمت أفضل خدمة لعملائها في ظل هذه الأزمة المستمرة وغير المسبوقة.



واعتمدت «غلوبال فاينانس» في منحها للجائزة على معايير عالمية دقيقة ومهنية ضمن عملية تقييم متعددة المستويات، تضمنت استطلاع آراء البنوك ومزودي الخدمات، وتوصيات محللي الصناعة والمديرين التنفيذيين للشركات وخبراء التكنولوجيا، إلى جانب أبحاث مستقلة لاختيار أفضل البنوك ومزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد.



وجرى الأخذ بالاعتبار مجموعة متنوعة من المعايير الذاتية والموضوعية، بما في ذلك الربحية، والحصة السوقية، والانتشار والقدرة على الوصول، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية، وابتكار المنتجات، ومدى نجاح مزودي الخزانة وإدارة النقد في التغلب على منافسيهم في تقديم الخدمات الأساسية.



تجدر الإشارة إلى أن «غلوبال فاينانس» تأسست عام 1987، وتتخذ من نيويورك مقرا لها، ولديها انتشار بأكثر من 193 دولة حول العالم، وتمتلك خبرة 35 عاما بالأسواق المالية العالمية، وتعد مرجعا دوليا في مجال الأخبار المتعلقة بالقطاع المالي، حيث تعالج موضوعات تهم تمويل الشركات والمشاريع المشتركة وأسواق رأس المال والعملات والمصارف وإدارة المخاطر.