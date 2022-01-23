أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ينتظر تقاعد اثنين من قياداته خلال الأشهر المقبلة عقب استكمال قيادي مددته القانونية واستقالة آخر.



وقال المصدر إن منصبي نائب العضو المنتدب في التسويق العالمي سيصبحان شاغرين بحلول شهر أبريل المقبل وينبغي ملء الشاغرين، وأكد المصدر أن المعايير المعتمدة لترقية المدراء إلى منصب نائب العضو المنتدب ستكون السيرة الذاتية والخبرة في مجال الشاغر وعدد سنوات الخبرة ومراجعة السمات الشخصية القيادية والرصيد من الإنجازات خلال فترة عمله.