أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تتويج أربعة رابحين في السحوبات النهائية لحملة «دينارك كيلو ذهب»، مختتما بذلك واحدة من أكبر حملاته المبتكرة لمكافأة عملائه، والتي أطلقت في أواخر العام الماضي ليهدي البنك من خلالها عملاءه من أصحاب حساب التوفير جوائز قيمة من الذهب.



وخلال السحب النهائي الذي أجري للفوز بجائزة الحملة الكبرى، كان الفوز فيه من نصيب تركي خالد المطيري، حيث حصل من خلاله على كيلو من الذهب، أما عن السحب الشهري الثالث والأخير للحملة، ففاز كل من جاسم عباس أكبر، وفاهم رشيد الشمري بليرة عثمانية من الذهب لكل منهما، كما ربحت وسيله هندي مرداس أونصة ذهبية، مهنئا جميع الرابحين في حملة «دينارك كيلو ذهب» من KIB منذ إطلاقها.

وأعرب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد عثمان توفيقي، عن سعادته لفوزهم بتلك الجوائز القيمة، آملا في أن يكونوا قد استمتعوا بهذه المبادرة المميزة من البنك، وأن تكون قد نالت استحسانهم وساهمت في تعزيز تجربتهم المصرفية.

كما أكد توفيقي حرص البنك على مواصلة ابتكار وتنظيم المزيد من الحملات وبرامج المكافآت على أعلى مستوى، والتي يقوم بتصميمها لتناسب اهتمامات كل شريحة من شرائح عملائه على اختلافها وتنوع أهدافها، بما يفوق توقعاتهم ويلبي تطلعاتهم، بحيث تضمن ولاءهم للبنك نظير ما يقدمه لهم من خدمات ومنتجات متميزة، مع مكافآت قيمة ومجزية.