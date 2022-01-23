أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) ستقوم بإعداد دارسة استشارية لإدارة مخاطر العملات الأجنبية، وذلك على عمليات الشركة الخارجية المنتشرة في عدد من بلدان العالم، وذلك للوقوف على حجم تحديات سعر الصرف الناتجة عن تغير أسعار صرف العملات وتقلب الأسعار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة كوفبك ستقوم بتقييم مخاطر العملات الأجنبية بناء على الأرباح والخسائر في الميزانية العمومية وما تتعرض له العملات من تذبذب في سعر الصرف، فضلا عن وضع برامج للتحوط تكون مناسبة لمواجهة المخاطر ودراسة وتحليل التكاليف والفوائد الممكنة، ووضع فهم للتأثير المحاسبي والضريبي المحتمل.



يذكر أن «كوفبك» هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج الكويت، ولدى كوفبك مشروعات تنقيب وإنتاج في 13 دولة.



وواجهت شركة كوفبك العديد من التحديات خلال العامين الماضيين، لاسيما مع الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط والذي تعتمد عليه الشركة في تحقيق الإيرادات.