أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن تنظيم ندوة افتراضية بهدف مشاركة المستثمرين بالتطورات في الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، والتوقعات المستقبلية للأسواق المحلية والإقليمية في مختلف فئات الأصول، وذلك يوم 24 يناير 2022، وبعنوان (توقعات «المركز» للأسواق لعام 2022)، عبر تطبيق «زووم»، بمشاركة متحدثين خبراء من «المركز».



وسيقوم الخبراء والمتخصصون في «المركز» خلال الندوة بتسليط الضوء على الفرص والتحديات الحالية والناشئة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات حاسمة ومستنيرة فيما يتعلق بالاستفادة من أصولهم وتفعيل خططهم الاستثمارية.



وسيدير الحوار العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال عبداللطيف وليد النصف، بينما تشمل قائمة المتحدثين الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس إم. أر. راغو، وهي الذراع البحثية لـ«المركز»، بالإضافة إلى نائب رئيس في إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد العبدالقادر، ونائب رئيس في إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد المباركي، ونائب رئيس مساعد في إدارة العقارات الدولية كريستوفر سانتياغو.



وتعليقا على الندوة المرتقبة، قال النصف: «في مستهل العام 2022، بدأنا نشهد تشكل اتجاهات جديدة ناتجة عن التطورات السريعة للجائحة.

وفي حين تواجه فئات الأصول المختلفة بعض التقلبات وحالات عدم اليقين، يتوقع أن يدفع البعض الآخر باتجاه النمو، إلى جانب زيادة كبيرة في الأرباح.

وخلال ندوتنا الافتراضية القادمة، سيقدم خبراؤنا للمستثمرين رؤى عملية مستندة على أبحاث مكثفة ستمكنهم من اقتناص الفرص متى ما ظهرت».