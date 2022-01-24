واصل فينيكس صنز انتصاراته بتغلبه على ضيفه إنديانا بايسرز 113-103، فيما تابع ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته بفوزه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 133-127 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA). في المباراة الأولى على ملعب «فوتبرينت سنتر» وأمام 17071 متفرجا، يدين «صنز» بفوزه السادس تواليا والتاسع في مبارياته العشر الأخيرة إلى نجمه ميكال بريدجز صاحب 23 نقطة وست متابعات.



وعزز فينيكس صنز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الغربية (36 فوزا و9 هزائم) أمام مطارده المباشر غولدن ستايت ووريرز (33 فوزا و13 خسارة)، فيما مني إنديانا بايسرز بخسارته الـ 30 مقابل 17 فوزا وبقي في المركز الثالث عشر للمنطقة الشرقية.



فيما عزز ميلووكي باكس موقعه في المركز الرابع في المنطقة الشرقية برصيد 30 فوزا في 49 مباراة أمام كليفلاند كافالييرز الذي استعاد توازنه عقب الخسارة امام شيكاغو بولز، بتغلبه على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 94-87.