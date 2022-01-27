يعقوب العوضي



فرط منتخبنا الوطني لكرة اليد في فرصة التأهل إلى كأس العالم، بعد أن فقد فوزا كان في متناول اليد على العراق ليتعادل معه 25 -25 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور النهائي في بطولة كأس آسيا في الدمام - السعودية (تصفيات كأس العالم پولندا - السويد 2023)، وكسب الأزرق نقطة واحدة وضعته في المركز الرابع متساويا مع العراق بنفس رصيد النقاط، إلا ان العراق تفوق بفارق الأهداف ليحتل المركز الثالث ويقترب من التأهل لنهائيات كأس العالم، بعد انسحاب كوريا صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى إثر تعرضه لإحدى عشرة إصابة بفيروس كورونا وأعلن انسحابه أمام قطر ليعتبر خاسرا بنتيجة 10-0. وبالعودة إلى المباراة فقد نجح الأزرق في فرض نفسه على المنافس بل تفوق عليه بسجل تهديفي مضاعف وبنتيجة 14 - 7 وتألق حارس المرمى علي صفر في التصدي للعديد من التصويبات.



ولكن في الشوط الثاني تغير الحال ونجح العراق بزيادة السرعة في تقليص الفارق بعد الضعف الذي حل بلاعبي الأزرق خاصة في الشق الهجومي حيث افتقد للتصويب الدقيق، كما جاءت تبديلات مدرب الأزرق دينيتش في غير موضعها مما ساهم في تراجع الأداء العام. كما لم يستغل منتخبنا الفرصة حين لعب العراق ناقصا بسبب الإيقاف المؤقت، ليستغل المنافس الارتباك الدفاعي والهجومي ونجح بالتعادل وخطف المركز الثالث.