عبدالعزيز جاسم

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته أمس بصفوف مكتملة على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس استعدادا لمواجهتي المنتخب الليبي يومي 29 الجاري والأول من فبراير المقبل في فترة التوقف الدولي (فيفا دي).

وقد قام المنتخب الليبي بتعديل موعد وصوله ليصل عصر اليوم بعدما تعذرت مغادرته عن طريق تركيا بسبب الأحوال الجوية ليقوم بتعديل رحلته لتصل عن طريق القاهرة. وكان مدرب ليبيا الإسباني خافيير كليمنتي قد اختار قائمة مكونة من 24 لاعبا من بينهم لاعبا العربي محمد الصولة والسنوسي الهادي. من جهته، قال مدرب الأزرق كارلوس غونزاليس، في تصريح لبرنامج «بين الشوطين»، ان مباراتي منتخب ليبيا مهمتان من ناحيتين، الأولى تحسين التصنيف والثانية للوقوف على مستوى اللاعبين، لافتا إلى أن جميع اللاعبين في قائمة الـ ٢٤ لاعباً يستحقون التواجد في المنتخب، وعلى الرغم من عدم مشاركة بعضهم لأسباب مختلفة مع أنديتهم إلا أنني أثق بهم جميعا.

وعن سبب عدم انضمام خالد ابراهيم، قال: أعلم من هو خالد ابراهيم، وهو يقوم بعمل جيد مع القادسية في الفترة السابقة، كما أنني قررت ضم فهد حمود على الرغم من عدم مشاركته كثيرا بسبب الإصابة، لكن في ظل هذه الأوضاع قررت ضم اللاعبين الذين تواجدوا معي خلال الفترة السابقة ومن بينهم حمود الذي أثق به، لكن في الفترة المقبلة قد أستدعي عددا آخر من اللاعبين المميزين.

وأضاف غونزاليس أن هناك تجمعا آخر في مارس المقبل، و«سنراقب جميع اللاعبين ولديهم فرصة للانضمام إلى صفوف الأزرق خصوصا الذين سيقدمون أداء جيدا الفترة المقبلة»، مؤكدا ان الباب مفتوح لجميع اللاعبين ولا يوجد تحفظ على اسم أي لاعب، «وهناك من لديه اسماء يرغب في تواجدهم ولديهم وجهات نظر قد لا أتفق معها فيما يخص انضمامهم للأزرق». ولفت إلى ان يوسف الرشيدي وبندر السلامة كانا مع الأزرق سابقا وأنا اثق بهما لكن يوسف لم يشارك كثيرا وبندر عائد من الإصابة، لذلك قررت استدعاء لاعبين بدلا منهما لأنهما ظهرا بشكل مميز في الدوري.

إلى ذلك، قدم معضد العجمي استقالته من اللجنة الفنية باتحاد الكرة اعتراضا على آلية اختيار قائمة المنتخب.

من جانب اخر ‏اجتمع الأمين العام لاتحاد كرة القدم صلاح القناعي مع الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم شين مان غيل وبحث الجانبان استضافة الكويت لنهائيات كاس اسيا لكرة القدم للصالات اكتوبر المقبل.