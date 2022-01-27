تعقد اللجنة النسائية في اتحاد كرة القدم في الحادية عشرة صباح اليوم مؤتمرا صحافيا بمقر الاتحاد بالعديلية لتقديم طرفي المباراة النهائية لبطولة دوري URC لكرة قدم الصالات النسائية في نسخته الرابعة، والتي ستقام في الـ 5:30 مساء السبت المقبل بصالة نادي الكويت وتجمع فريقي الكويت والفتاة. ويحضر المؤتمر رئيسة اللجنة النسائية فاطمة حيات، والرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة URC. ويقتصر المؤتمر الصحافي الذي سيعقد عبر شبكة الإنترنت «أون لاين» عبر تطبيق برنامج «زووم» على مدرب سيدات نادي الكويت رائد العبدالرزاق، ومدرب سيدات نادي الفتاة محمد الكندري، وسيتم خلال المؤتمر الصحافي كشف النقاب عن جميع التحضيرات التي اتخذتها اللجنة النسائية باتحاد الكرة للمباراة النهائية.