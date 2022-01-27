استقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس الشيخ أحمد الجابر رئيس وأعضاء منتخبنا الوطني للتنس للناشئين بعد عودتهم إلى البلاد ومشاركتهم في البطولة الدولية للتنس للناشئين تحت 14 سنة التي اختتمت مؤخرا في دبي.



حضر الاستقبال بمقر الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الصمد العريان وأمين السر العام فالح العتيبي وبعض أولياء أمور اللاعبين. وهنأ الجابر لاعب المنتخب الوطني المتميز محمد العوضي على حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية للفردي في البطولة. وأشاد برئيس وأعضاء الوفد وأثنى على أداء اللاعبين في البطولة، مؤكدا استمرار الاتحاد في دعم كل لاعبي المنتخبات الوطنية في كل الفئات السنية المختلفة.



وشكر الهيئة العامة للرياضة على دعمها الكامل لأنشطة الاتحاد في الداخل والخارج، كما شكر الأندية المشاركة في النشاط.