مبارك الخالدي



حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي المطلوب وتأهل الى المريع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية بعد الفوز على فريق الشباب ٤-١ في المباراة التي جمعتهما أول من امس على ستاد ثامر بالسالمية.



ودفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي انتي ميشا بالمحترفين الجدد الليبي محمد صولة والسوداني وليد الشعلة والجزائري طارق بوعبطة، وقدم الثلاثي أداء متميزا ومطمئنا للغاية، حيث سجل الصولة هدفا وأدى أدوارا مؤثرة بالتفاهم مع مواطنه السنوسي الهادي، كما سجل الشعلة هدفا آخر، فيما اظهر الجزائري امكانات فنية جيدة في خط الدفاع. كما شارك في المباراة الكرواتي كنزيفيتش في إشارة واضحة الى استمراره مع الفريق، خصوصا ان المباراة لم تشهد مشاركة السوري علاء الدالي، وبذلك اتضح أن الادارة استقرت على الخماسي السنوسي والصولة والشعلة وبوعبطة وكنزيفيتش لخوض البطولات المقبلة ومنها بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في مايو المقبل.



من جانب آخر، حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل أول نقطة له في كأس الاتحاد بعد تعادل 1-1 مع برقان في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ستاد نادي التضامن، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، فيما رفع برقان رصيده إلى 6 نقاط. وسجل هدف الساحل حسين البحر، فيما سجل هدف برقان النيجيري اوبي، في المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي 0-0.