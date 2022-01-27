منذ كان عمرها عامين فقط تعلقت اللاعبة الكويتية دلال أحمد الجسام (8 سنوات) براقصات الباليه في العرض العالمي «بحيرة البجع» إحدى الروائع الموسيقية للموسيقي الروسي تشايكوفسكي، والتي ألفها في الفترة عام 1875-1876، لتظهر بعدها موهبتها التي وصلت بها إلى العالمية وحققت 4 ميداليات ذهبية كان آخرها ذهبية البطولة الدولية لكأس دولة الامارات للجمباز الإيقاعي والتي اختتمت في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بدبي قبل أيام قليلة بمشاركة عدد كبير من الدول الخليجية والعربية والأوروبية والآسيوية.



الطفلة دلال الجسام التي سبقت موهبتها سنها الصغيرة، شاركت في أول مسابقة لها في ديزني لاند بفرنسا وعمرها 5 سنوات، تطمح الى العالمية وتؤهل نفسها حاليا بجهود أسرتها، ودعمهم المستمر لها لأن تكون بطلة أوليمبية وتنافس بالأولمبياد القادمة، لترفع اسم الكويت وعلمها خفاقا في مختلف المحافل الدولية وتحقق حلمها بأن تصبح بطلة العالم في الجمباز الإيقاعي.