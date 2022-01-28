ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني «الأزرق» غدا السبت تجربة ودية أمام منتخب ليبيا على ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي». ‫وقد اختار مدرب الازرق الإسباني كارلوس غونزاليس قائمة تضم 24 لاعبا لخوض هذه المباراة والمباراة الأخرى أمام المنتخب الليبي ايضا الثلاثاء المقبل، وهم: حمد القلاف، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، مهدي دشتي، سليمان عبدالغفور، علي خلف، خالد العجاجي، بدرالمطوع، خالد صباح، راشد الدوسري، عيد الرشيدي، حمد الحربي، شبيب الخالدي، ناصر فالح، رضا هاني، بندر بورسلي، ضاري العتيبي، ابراهيم كميل، فهد حمود، طلال الفاضل، عبدالعزيز ناجي، فهدالهاجري، سامي الصانع، معاذ الظفيري. وتأتي مباراتا منتخبنا مع الشقيق الليبي سعيا الى تحسين التصنيف الدولي، كما انهما فرصة لتجمع اللاعبين بعد فترة توقف طويلة عن مثل هذه المباريات للوقوف على مستوياتهم، فضلا عن ان الفرصة متاحة لانضمام عدد آخر من اللاعبين خلال شهر مارس المقبل الذي سيشهد استعدادا آخر للمنتخب.



أما المنتخب الليبي فتضم قائمته 24 لاعبا من بينهم لاعبا العربي الهادي السنوسي ومحمد الصولة، الى جانب لاعبين آخرين مثل معاذ اللافي والمهدي الكوت واحمد التربي ومعاذ عيسى وحمدو الهوني ويوسف فايق وفاضل سلامة وعلي يوسف.