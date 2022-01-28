يعقوب العوضي



أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الفريق متقاعد ناصر صالح بومرزوق تقديم استقالته رسميا ووضعها لدى الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ ما يلزم والاجراء المناسب على خلفية نتائج كأس آسيا الـ 20 للرجال المقامة في الدمام - السعودية، وعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في پولندا - السويد 2023، بعد تعثر الأزرق أمام المنتخب العراقي بالتعادل 25 -25 واحتلاله المركز الرابع في المجموعة الثانية ضمن الدور الثاني من البطولة. وعليه سيلتقي منتخبنا الوطني مع رابع المجموعة الأولى أوزبكستان الأحد المقبل لتحديد المركزين السابع والثامن.



كما أطاح التعثر في الوصول إلى المونديال بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش، حيث اتخذ مجلس الإدارة قرارا بالاستغناء عن خدماته رسميا مساء أول من أمس، وشملت قرارات المجلس شطب لاعب الخط الخلفي في المنتخب عبدالله الغربللي رسميا ونهائيا وحرمانه من المشاركة مع الأزرق على ضوء مغادرته مقر إقامة المنتخب في السعودية قبل مباراة إيران ضمن الدور الثاني والتي كانت تشكل أهمية كبيرة في التأهل وخسرها الأزرق 27-26 في آخر 12 ثانية.



وأصدر الاتحاد بيانا يوضح فيه قراراته الأخيرة وجاء فيه: «يعلن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد استقالته ووضعها بيد الجمعية العمومية لتقرر ما تراه مناسبا بعد إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني أثر الإخفاق في التأهل لكأس العالم والخروج من التصفيات بصورة خالفت تطلعات جماهيرنا الوفية وآمالنا الوطنية، رغم كل الجهود التي بذلت لتحقيق الهدف المنشود بالمشاركة في البطولات العالمية وتمثيل الكويت بالشكل اللائق والمأمول.



ولا يسعنا رغم خيبة الأمل والإحباط إلا أن نوجه الشكر والامتنان إلى كل من دعم منتخبنا ماديا ومعنويا، وفي المقدمة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وجميع رؤساء الأندية وأعضاء الجمعية العمومية والشعب الكويتي كافة».