هادي العنزي



يلتقي فريق كرة قدم السيدات بنادي الفتاة نظيره سيدات الكويت في نهائي دوري URC لكرة قدم الصالات النسائية في الـ 5:30 مساء غد السبت على صالة نادي الكويت، وذلك بعد تأهلهما للمباراة النهائية على حساب سيدات فريقي العربي و«سلوى الصباح» تواليا في الدور قبل النهائي الذي أقيم بنظام «بلاي اوف» بأفضلية مباراتين من ثلاث متاحة.



وتسبق المباراة النهائية، مواجهة تجمع سيدات النادي العربي ونادي سلوى الصباح في الـ 3:30 عصرا لتحديد المركزين الثالث والرابع في لدوري.



وتأمل سيدات الكويت الظفر باللقب للمرة الثالثة تواليا، فيما تسعى سيدات نادي الفتاة الفوز بلقبهن الأول في النسخة الرابعة من دوري كرة قدم الصالات للسيدات.



وعقدت اللجنة النسائية صباح أمس مؤتمرا صحافيا عبر شبكة الانترنت، بواسطة تطبيق «زووم»، حضره مدرب سيدات الكويت رائد عبدالرزاق، ومدرب «الفتاة» محمد الكندري، وقائدة فريق نادي الكويت فجر العامر.



وأكد عبدالرزاق جاهزية فريقه للمحافظة على اللقب، وقال:«كلا الفريقين وصل للمباراة النهائية بجدارة واستحقاق، وبعد مشوار متميز في البطولة، وهما يعرفان بعضهما جيدا، وعليه نتوقع مواجهة مثيرة ومتكافئة».



من جانبه، أشاد مدرب نادي الفتاة محمد الكندري بالمستوى المتطور الذي ظهر به الدوري الموسم الحالي، مضيفا ان كرة قدم الصالات للسيدات تشهد تقدما فنيا ملموسا موسما بعد آخر، مضيفا: اننا نخوض المباراة النهائية، ونحن نطمح للظفر باللقب الأول في تاريخ النادي، وقد تحضرنا جيدا لمواجهة خصم صعب وقوي، لديه العديد من الأوراق الرابحة.



من جهتها، أكدت قائدة سيدات نادي الكويت فجر العامر أن «العميد» جاهز للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة تواليا، ونحن نعرف أجواء المواجهات النهائية جيدا، ونأمل تكرار الفوز على «الفتاة» الذي يضم عددا من اللاعبات المتميزات.