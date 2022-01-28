أشادت شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة)، بنجاح تنظيم «دوري URC لكرة قدم الصالات النسائية» لموسم 2021/ 2022 بمشاركة 150 لاعبة من ستة أندية كرة قدم نسائية وفي 35 مباراة أقيمت خلال الدوري. جاء هذا خلال مؤتمر صحافي افتراضي أقيم في صباح أمس والذي جمع كلا من اللجنة النسائية في الاتحاد وشركة العقارات المتحدة.



وفي معرض تعليقها على هذه المناسبة، قالت رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة، الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد: «تهدف سياسة الشركة إلى توفير تكافؤ الفرص للمبادرات الاجتماعية والمواهب الشبابية على جميع الأصعدة منها الأنشطة الرياضية والتي تكمن أهميتها في صقل المواهب وتنمية القدرات وكذلك التأثير الإيجابي على المجتمعات، إذ تفخر شركة العقارات المتحدة بدعمها المتواصل لحركة الرياضة الكويتية بما فيها كرة القدم النسائية والتي شهدت موجة تغيير لافت في الساحة المحلية، فقد أثبتت اللاعبات من جديد قدراتهن على المنافسة كرياضيات بكل عزيمة وشغف وإصرار، ونتطلع إلى رؤيتهن يتنافسن في المحافل الإقليمية والدولية».



وشكرت الشيخة بيبي اتحاد كرة القدم، وفي مقدمتهم عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة والجهازين الفني والإداري وجميع القائمين على التنظيم المحترف والتطور الملحوظ لهذا الدوري والنهضة التي تشهدها الحركة الرياضية النسائية الكويتية التي ارتقت إلى مستويات احترافية جديدة خلال الموسمين الماضيين، فضلا عن تميز مشاركة اللاعبات في جميع المباريات.



من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن عصام حوا قائلا: «ترتكز إستراتيجية شركة العقارات المتحدة في المسؤولية الاجتماعية على دعمها للأنشطة والبرامج المتنوعة والتي من شأنها تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والمجتمع في مختلف المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة، لتكون في طليعة الشركات الداعمة للمبادرات الوطنية التي تسهم في تنمية الطاقات الشبابية الواعدة في الكويت على المدى الطويل».



من جهتها، عبرت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات عن شكرها وصادق العرفان إلى شركة العقارات المتحدة على رعايتها الكريمة لدوري URC لكرة قدم الصالات النسائية بنسخته الثانية على التوالي، وكذلك دعمهم المستمر واللامحدود في إنجاح هذه البطولة ما يعكس سياسة الشركة في دعم الطاقات الشبابية وتعزيز مكانة المرأة الريادية في المجتمع.



وتواصل شركة العقارات المتحدة رعاية الدوري كراع رسمي له وذلك للسنة الثانية على التوالي، بعد نجاح الموسم الأول الذي أقيم خلال عامي 2020/2021. ويأتي «دوري URC لكرة قدم الصالات النسائية» كجزء من خطة وضعتها اللجنة النسائية في اتحاد كرة القدم بهدف الارتقاء بالرياضة النسائية المحلية ودعم اللاعبات من أجل التقدم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.