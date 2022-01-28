هادي العنزي



واصل ثلاثي قمة الدوري الممتاز لكرة السلة كاظمة والكويت والجهراء انتصاراتهم المتتالية في البطولة، بعد أن تغلب «البرتقالي» متصدر الترتيب على نظيره القادسية 103-79، فيما تخطى «العميد» عقبة برقان بنتيجة 110-81، بينما دانت الكفة لـ«الجهراوية» أمام القرين في المواجهة الثالثة بفارق 9 نقاط (89-80) وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية للقسم الثاني من «الممتاز» والتي جرت على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات أمس الأول، ليرفع كاظمة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، ويواصل الكويت الوصيف مطاردته بـ13 نقطة، فيما حصد الجهراء النقطة الـ 11 في المركز الثالث.