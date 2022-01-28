يحيى حميدان



انتهت مباراة التضامن والصليبخات بالتعادل 1-1 مساء اول من أمس في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد «التنشيطية» لكرة القدم.



وافتتح محمد القبندي التسجيل لـ «العنيد» عند الدقيقة 54، قبل أن يعادل هيرمان جوس النتيجة للصليبخات (83).



وفقد التضامن فرصة الدخول في حسابات التأهل بعد تعادله ليصبح رصيده 5 نقاط، فيما حصل الصليبخات على نقطته الثانية. من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي التضامن فهد دابس ان المواجهة كانت فرصة لمنح بعض اللاعبين الفرصة للمشاركة وتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة خلال فترة التوقف الحالية لـ «فيفا داي» للمباريات الدولية.