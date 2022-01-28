هادي العنزي



أبرم الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل تعاقده مع المهاجم الدولي السوري ولاعب النادي العربي السابق مارديك مارديكيان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لتعزيز صفوف «الأشاوس» خلال الفترة المقبلة لدوري stc للدرجة الممتازة، ولتعويض انتقال المهاجم الإسباني جاي ديمبلي.



ويضم الفحيحيل أربعة محترفين إلى جانب مارديكيان، هم السوري عبدالله الشامي، والبرازيليين اليسون مايا، ولويز فرنانديز، والعاجي سيدريك هنري، ويأمل الأحمر البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، بقيادة مدربه الكرواتي داليبور ستاركيفيتش، الذي حل بدلا من المدرب الوطني ظاهر العدواني.