توج محمد بوربيع بطلا لأبطال العالم للدراجات المائية لفئة كبار المحترفين للموسم 2021 عقب تصدر الترتيب العام للبطولة التي نظمها الاتحاد الدولي IJSBA.



وكان بوربيع حقق اللقب في نسخته الأولى في 2019، وغاب عن الثانية (2020) بسبب فيروس «كورونا»، قبل أن يعود ليتوج بلقب 2021، بيد أنه لا يبدي أي نية للتوقف هنا، ويقول: «لا شك في أنني أسعى وأطمح إلى تحقيق هذا اللقب مجددا لأنه من الرائع أن يتربع الرياضي على عرش هذا النوع من المسابقات الصعبة ويحقق رقما قياسيا فيه. فعندما يعتزل، يبقى الرقم موجودا وراسخا باسمه واسم بلده. وكلما جرى تعزيز الرقم القياسي بألقاب إضافية، فالأمر يصبح أكثر روعة، لكن من الضروري التأكيد أن تحقيق ذلك يبقى مهمة صعبة للغاية».



وجاء تتويج بوربيع، الذي يحظى برعاية «ريد بل»، بلقب أبطال العالم، في الآونة الأخيرة، بفضل فوزه بالجولة الأولى (بطولة أوروبا في پولندا ـ يوليو 2021) والثانية (بطولة أميركا في ولاية أريزونا ـ أكتوبر 2021)، قبل أن ينتزع المركز الثاني في الجولة الثالثة الأخيرة في بطولة ملك تايلند، في منتصف يناير الجاري. وأظهر البطل الكويتي الذي بدأ مسيرته مع الدراجات المائية وهو في الخامسة من العمر، رباطة جأش كبيرة في الجولة الأخيرة على الرغم من مشاكل عانى منها وقال: «فاجأتني مشكلة ميكانيكية في السكان الخاص بدراجتي، الأمر الذي أرجعني من المركز الرابع إلى السادس عشر، ولم يخولني ذلك أن أضع نفسي بين الثلاثة الأوائل في بداية السباق، لكنني تمكنت من التعويض في المراحل التالية لأنجح بعدها في حسم اللقب الغالي».



وبالاعتماد على رغبته الجامحة في تحقيق المزيد، يقول بوربيع الذي سمي، في ديسمبر 2019، من قبل الاتحاد الدولي كأفضل رياضي دراجات مائية في العالم: «بفضل من الله، يتواجد اسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع تحقيقي 22 ميدالية ذهبية عالمية خلال 12 سنة متتالية. أحاول وأعمل على هدف جديد يتمثل في رفع رصيدي إلى 25 ميدالية ذهبية عالمية خلال 14 سنة متتالية. سنتواصل مع إدارة غينيس لتسجيل الرقم الجديد في أقرب وقت».