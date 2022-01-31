مبارك الخالدي



يغلق اليوم باب الانتقالات الشتوية والذي انطلق بداية الشهر الجاري. وشهد سوق الانتقالات المحلية نشاطا ملحوظا في الأيام الاخيرة لمختلف الاندية، فيما تصدرت المحاذير القانونية المشهد حرصا على سلامة التعاقدات.



ففي العربي، تم التعاقد مع الليبي محمد الصولة والجزائري طارق عبطة والسوداني وليد الشعلة، وأثارت صفقة انتقال السوري علاء الدالي الجدل وانتهت بانتقاله الى نادي الشباب الذي نجح أيضا في ضم العاجي أحمد تيتي.



وفي القادسية فقد جرى التعاقد مع اللاعب التونسي حسام السويسي فيما لا تزال الأمور معلقة بانتظار قرار اتحاد الكرة ولجنة أوضاع اللاعبين بشأن صفقة انتقال فواز مبيليش وسلمان البوص، كما حافظ الفريق على لاعبيه المحترفين.



أما في نادي الكويت، فقد تعاقد مع التونسي طه ياسين الخنيسي والإسباني جاي ديمبلي، لينضما الى محترفيه: الأسترالي ماكغوان والمغربي مهدي برحمة والكونغولي مبوكاني.



وتمكن كاظمة من ضم الأردني يوسف ابو جلبوش والجزائري جمال الدين شتال لينضم الثنائي الى المحترفين ميشيل ميلاد وعماد الدين عزي واحمد العرسان. وفي السالمية تجاوزت إدارة نادي السالمية العقبات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ونجحت في تسجيل العاجي جمعة سعيد.



وفي نادي الجهراء، تعاقد الجهازان الفني والإداري مع المهاجم الأرجنتيني رونيرو. فيما شهدت صفوف الفحيحيل ضم السوري مارديك مارديكيان قادما من العربي، وجدد نادي اليرموك صفوفه بالتخلي عن أربعة محترفين دفعة واحدة والتعاقد مع المهاجم المغربي سفيان لكزير والبرازيلي كلادير ماريني جونيور والمدافع الإكوادوري ليون غابريل والمميز الغاني جانيك بويلا، فيما أبقى التضامن على محترفيه.