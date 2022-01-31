عبدالعزيز جاسم



واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته اليومية على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس، الذي سيسعى إلى إيجاد توليفة مغايرة نوعا من عن التشكيلة التي خاضت أول من امس مواجهة المنتخب الليبي وحققت الفوز 2-0 في المباراة الدولية الودية، وذلك لهدفين أولهما منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى، وإراحة بعض اللاعبين بسبب عامل الوقت بين المباراتين. والثاني تحقيق نتيجة إيجابية وعدم الإخلال بمنظومة اللعب التي ظهر عليها في المواجهة الأولى.



من جانبه، قال رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، إن المباراة احتسبت دولية، وان الفوز على ليبيا سيرفع من تصنيف الأزرق، لذلك نأمل تحقيق الانتصار غدا من أجل تحسين مركزنا في قرعة تصفيات كأس آسيا التي ستجرى 24 فبراير المقبل.



وأكد أنه بعد معسكر مالطا في نهاية شهر مارس المقبل والذي سنواجه من خلاله منتخب مالطا ومنتخب آخر لم يحدد بعد ستتضح الصورة أكبر بشأن شكل المنتخب خصوصا أننا سنكون قد لعبنا 4 مباريات خلال فترة الشهر تقريبا، والأمر الجيد أن معدل أعمار لاعبي الأزرق لا يتجاوز الـ 24 عاما. من جانبه، أشار مدير المنتخب فهد عوض، إلى أن الأداء كان أفضل من المباريات الودية السابقة، وهذا ما نطمح له، والأمر الجيد ايضا أن الأداء جاء متوافقا مع النتيجة الإيجابية، خصوصا ان المدرب غونزاليس اختار التشكيلة والتكتيك المناسب لهذه المواجهة، واللاعبون لم يقصروا في أداء واجبهم وتحملوا المسؤولية سواء من شاركوا أو من كانوا على دكة البدلاء.



بدوره، اثنى مدرب الأزرق كارلوس غونزاليس في المؤتمر الصحافي على اللاعبين بعد الفوز، وقال ان الأزرق حقق فوزا مستحقا، وأن اللاعبين طبقوا تعليمات الجهاز الفني وظهروا بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى أنه كان يعلم بمواجهة منتخب قوي وصاحب تاريخ لذلك عملنا بجد خلال الأيام الخمسة الماضية في التدريبات.



وأضاف: سعيد بالفوز لكنني أسعد بالأداء وعقلية الفوز التي أظهرها اللاعبون الذين كان لديهم إيمان بالفوز، وسعيد جدا بأدائهم في الجانبين الهجومي والدفاعي.



من جهته، قال مدرب ليبيا الإسباني خافيير كليمنتي، ان الفوز هو مطلب أي فريق سواء في المباريات الرسمية أو الودية، ولا أحد يحب الخسارة في أي مباراة، مشيرا إلى أنه حرص على إشراك عدد كبير من اللاعبين الشباب لأن المنتخب في طور بناء فريق للمستقبل، ونسعى للاحتكاك بمنتخبات قوية مثل المنتخب الكويتي الذي قدم مباراة قوية وظهر بصورة أكثر من جيدة.



وأشار إلى أن مهاجمي العربي السنوسي الهادي ومحمد صولة سيضيفان الكثير للدوري وهما مكسب للنادي العربي.