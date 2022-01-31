هادي العنزي



أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتطور الملموس الذي تشهده الرياضة النسائية في مختلف الألعاب، جاء ذلك خلال حضوره نهائي دوري URC لكرة قدم الصالات النسائية، الذي انتهى لمصلحة نادي الفتاة على حساب فريق سيدات نادي الكويت 5-2، في المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الكويت أمس الأول، بحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا، ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع د. مشعل الهدبة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، ونائبة أحمد عقلة، ورئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد، ووكيل وزارة التربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل مقصيد، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية المشاركة في دوري السيدات. وحل فريق سيدات العربي في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق سلوى الصباح 14-0.



وذكر الغانم أن النهائي جاء متميزا وتنافسيا بدرجة كبيرة، ونتمنى لبناتنا اللاعبات مزيدا من التوفيق في مستقبلهن الرياضي، ونأمل لهن التوفيق والتميز بروح رياضية عالية ليس على المستوى المحلي فحسب، لكن على المستويين القاري والدولي.



وشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللجنة النسائية برئاسة فاطمة حيات على التنظيم المتميز للبطولة، وخروج المباراة النهائية بأفضل صورة ممكنة، آملا مزيدا من التقدم والنجاح لجميع الأندية المشاركة.



وجاءت المباراة النهائية بأفضلية واضحة لسيدات نادي الفتاة اللاتي أنهين الشوط الأول متقدمات 1-0 سجلته البرازيلية المتألقة راريني سانتوس بيتيم، وفي الشوط الثاني واصل فريق «الفتاة» بسط سيطرته على مجريات المباراة، ليضاعف النتيجة عبر دينا علي، وآلاء راضي (هدفين)، وشيخة المحمد، فيما سجل هدفي الكويت فجر العامر، وريم الملا. وأدار اللقاء الحكمتان الإيرانيتان الدوليتان جلارة ديلامي، وزاري فتحي.



من جانبه، أشاد الشيخ أحمد اليوسف بحسن التنظيم، وقال: «واصل دوري كرة قدم الصالات النسائية نجاحه موسما بعد آخر، بفضل الجهود المتميزة لأعضاء اللجنة النسائية بالاتحاد، فلهن كل الشكر، ولعل ما زاد النهائي تميزا الجماهير الغفيرة التي حضرت وآزرت بحماس كبير»، لافتا إلى أن المستوى الفني العام لكرة قدم الصالات للسيدات يشهد تطورا ملموسا.



من جهته، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة (URC) والرئيس التنفيذي مازن حوا اعتزازه برعاية شركة العقارات المتحدة لدوري كرة الصالات النسائية للموسم الثاني تواليا، وقال: «يأتي الدعم الذي نقدمه للبطولة نابعا من سياسة الشركة ومسؤوليتها المجتمعية التي تنتهجها عبر دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية المحلية المختلفة، وبما يهدف إلى توجيه الطاقات الشبابية وصقل المواهب الواعدة، ويحافظ على صحة الشباب الذهنية والبدنية».



من جهتها، باركت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات لنادي الفتاة الفوز بلقبه الأول في دوري كرة قدم الصالات، وكذلك لفريقي الكويت والعربي لحصولهما على المركزين الثاني والثالث تواليا، وقالت: «نشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حضوره، ودعمه الكبير لبنات الكويت، والرياضة النسائية بشكل عام، وقد جاء ختام دوري السيدات دلالة على التقدم السريع الذي تشهده الرياضة النسائية، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل الهيئة العامة للرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر»، لافتة إلى أن قلة المنشآت الرياضية تعد العقبة الأبرز لمزيد من تطور رياضة المرأة.



وأبدت رئيس مجلس إدارة نادي الفتاة فضيلة الشويلان سعادتها بالفوز بلقب الدوري في موسمه الرابع، وقالت: «جاء الظفر باللقب بعد سنوات طوال من العمل الجاد والمدروس، والحرص على التطوير عاما بعد آخر، وقد شهدت المباراة النهائية مستوى رفيعا من الفريقين، كشف عن الجودة الفنية العالية التي تتمتع بها لاعبات الكويت».

الكندري: درسنا «الكويت» جيدًا

قال مدرب سيدات الفتاة محمد الكندري، ان فريقه استعد جيدا للمباراة النهائية، ودرس نقاط القوة والضعف لدى فريق الكويت، وقد جاءت المباراة النهائية صعبة ومتكافئة في بدايتها، لكن ما ان سجلنا الهدف الأول حتى تحولت الدفة لمصلحة فريقنا وتمكنا من تسيير المباراة بالطريقة التي نريد.

المحمد: «الفتاة» يستحق اللقب

ذكرت لاعبة نادي الفتاة شيخة المحمد أن الفوز بلقب الدوري جاء بجدارة واستحقاق وبعد تعب وإصرار كبيرين على تحقيقه، وأضافت: «بتكاتف الجميع، والروح العالية تمكنا من تحقيق لقبنا الأول، رغم قوة المنافسة لسيدات الكويت في المباراة، وسنسعى للمحافظة على اللقب في الموسم المقبل، وأتوقع دخول أكثر من فريق منافسات على اللقب».

ياسمين ودينا ورزان الأفضل

حصلت لاعبة نادي الفتاة ياسمين سعدون، على جائزة أحسن حارسة مرمى، وذهبت جائزة أفضل لاعبة محلية إلى دينا علي، فيما حصلت البرازيلية دريلي ماركيز دا سيلفا على جائزة أفضل لاعبة محترفة وهدافة البطولة، وأفضل لاعبة صاعدة رزان العنزي من النادي العربي، فيما فاز مدرب سيدات الفتاة محمد الكندري بجائزة أفضل مدرب، وتوج فريق نادي فتيات العيون بجائزة اللعب النظيف.