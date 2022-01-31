يحيى حميدان



حصلت ادارة نادي برقان على توقيع المحترف الليبي سعد طارق لتعزيز صفوف فريق الكرة في الانتقالات الشتوية الحالية ولمدة 18 شهرا بالاعارة من نادي أهلي طرابلس.



ويشغل سعد (21 سنة) مركز الجناح الأيسر وسبق له اللعب في الدوري الكندي، في حين مثل المنتخب الاولمبي في فترات سابقة. هذا، واستغنت إدارة «الذهبي» عن التونسي فراس الماجري لعدم ظهوره بالمستوى المطلوب في النصف الأول من الموسم الحالي. كما قررت إدارة برقان الابقاء على لاعب الوسط البرازيلي وليام رودريغيز بعد حصوله على إعجاب المدرب الجديد، البرتغالي ماريانو باريتو، في المباريات الأخيرة.



ودخل المحترف الجديد البرتغالي ريناتو جوستو لتدريبات «الذهبي» الجمعة الماضي بعد التعاقد معه عوضا عن البرازيلي اوتافيو سيلفا الذي تم الاستغناء عنه، في حين التحق لاعب الساحل والجهراء السابق علي الظفيري بتدريبات برقان بعد الحصول على توقيعه.