واصل بطل أبطال العالم محمد بوربيع سلسلة إنجازاته المتواصلة وغير المسبوقة المحلية والعالمية من خلال فوزه في سباق فئة الأوبن للأقوياء، والذي نظمته لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي ضمن الجولة الأولى من بطولة الكويت للسرعة (الدراغ ريس) للدراجات المائية في منطقة الخيران البحرية، فيما استطاع البطل الواعد عبدالعزيز زينل تحقيق المركز الأول في فئة السوبر ستوك، وحقق زميله البطل الواعد يوسف الأنصاري المركز الأول في فئة الستوك.



وجاءت بقية نتائج السباق، الذي شارك فيه 61 متسابقا وشهد تنافسا قويا وسط روح رياضية عالية وتنظيم مميز وحضور جماهيري كثيف من محبي سباقات الدراجات المائية، بفوز عبدالعزيز زينل بالمركز الثاني في فئة الأوبن والبطل العالمي وثالث أبطال بطل العالم محمد الباز في المركز الثالث.



وفي فئة السوبر ستوك حقق البطل العالمي فهد بيان الخلفان المركز الثاني، وحقق عبدالمحسن الشواف المركز الثالث، فيما استطاع أسامة عبدالرزاق الحجي تحقيق المركز الثاني في فئة الستوك، وحقق محمد الباز المركز الثالث، وقام كل من أمين السر العام في النادي والمشرف على البطولة خالد الفودري بتكريم الفائزين بمشاركة عضوي مجلس الإدارة علي الشمالي رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد وأحمد الفيلكاوي رئيس لجنة الشراع والتجديف والكايك. وقد أعرب الفودري عن اعتزازه وتقديره للنجاح الكبير للسباق الذي يقام للمرة الأولى على مستوى السرعة، وبالمشاركة الكبيرة والحضور الواسع لمحبي سباقات الدراجات المائية، مشيدا في الوقت نفسه بالروح الرياضية العالية لكل المتسابقين والجهود الكبيرة للجنة التنظيمية، والدعم الكبير المقدم من قبل الهيئة العام للرياضة ممثلة بمديرها العام حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة د. صقر الملا، فيما أشاد بالتعاون الكبير الذي قدمته شركة لآلئ الكويت العقارية لاستضافة السباق في منطقة الخيران البحرية ولوزارة الداخلية ممثلة في إدارة خفر السواحل وإدارة الأمن العام وإدارة العامة للمرور، وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، وقوة الإطفاء في مركز الخيران.