قال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي، ان منتخب الكويت للاستعراض على الجليد «الفيغر» والمكون من 16 لاعبة من عدة فئات سنية سيشارك في بطولة اسطنبول الدولية للعبة (2022) التي ستنطلق 8 فبراير المقبل وتستمر ثلاثة أيام.



وأضاف العجمي في تصريح، أن المنتخب يقيم حاليا معسكرا تدريبيا في نفس مقر البطولة بمدينة اسطنبول حتى انطلاقها، مشيرا إلى أن المنتخب سيخوض هذه البطولة تحت إشراف المدرب الروسي العالمي الكسندر ريابينين. وأعرب عن ثقته بتحقيق لاعبات المنتخب الوطني نتائج مميزة في هذه البطولة القوية لما يملكن من مستوى جيد، ولتحقيقهن عدة بطولات على المستويين الإقليمي والقاري، موضحا ان البطولة تعد فرصة مناسبة للاعبات للاستعداد القوي للبطولات الخارجية المقبلة.