هادي العنزي



تتواصل منافسات بطولة التنس النسائية الشتوية على مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بمشاركة 48 لاعبة في فئتي السن العام (32 لاعبة)، والناشئات تحت 16 سنة (16 لاعبة)، بالتعاون مع أكاديمية رافا نادال للتنس، على أن تختتم البطولة التي يشرف على مبارياتها الحكم العام براك الجواهري مساء غد.



وأشادت نائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد التنس دلال بهبهاني بالمشاركة الإيجابية للاعبات، والدعم الكبير الذي يلقينه من أولياء أمورهن، وقالت: «تشهد المنافسات مستويات متقدمة في مختلف الأعمار، الأمر الذي يؤكد وجود قاعدة جيدة في التنس النسائي، من شأنها أن تسهم بانطلاقة متميزة لمختلف المنتخبات النسائية في السنوات المقبلة».



وشكرت بهبهاني رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر على دعمه الدائم للاعبات، وحرصه على تذليل كافة العقبات من أجل تطور مستواهن الفني، لافتة الى الحرص على إقامة أكثر من بطولة ومهرجان نسائي للتنس خلال الموسم الحالي، لصقل المواهب وتطوير قدرات اللاعبات.