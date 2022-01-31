رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق: نسعى إلى نبذ الخلاف والصراعات ويهمنا تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وللأسف الشديد الكويت وصلت إلى حالة تحتاج من الجميع التعاون كل في موقعه

هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحافة وأبرزها قانون المرئي والمسموع

يجب ألا ننسى الشباب وما لديهم من قدرة ودور حيوي ومهم لكنهم بحاجة إلى الفرصة والثقة

لا نريد استغلال القانون أو الحرية بطريقة خاطئة بل بالعمل من خلاله لتحقيق الصالح العام

قانون المطبوعات والنشر بحاجة إلى المراجعة لأننا لا نريد أن تكون الكويت بلداً مقيداً للحريات

وزير الإعلام: لم نأتِ بفكر صِدامي بل بالتعاون والعمل من أجل الإنجاز وتحقيق مصلحة الكويت وشعبها

توجيه من سمو رئيس الوزراء بإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع والدليل إلغاء الحبس الاحتياطي

قوانين الإعلام هدفها تنظيمي وليس تقييد الحريات ومشكلة قطاع الصحافة كثرة القوانين المنظمة

نحمل همّ الشباب ولدينا خطط سنحرص على إشراكهم بها والدليل إشراك أصحاب العقول النيّرة



المحرر البرلماني



أكد وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين وجود خطة طموحة لتطوير الإعلام الكويتي قائمة على أساس الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية، مشددا على ان تحقيقها يحتاج إلى دعم ومشاركة من الجانبين.



وقال الوزير د.روح الدين، خلال زيارته لـ «الأنباء» ولقائه رئيس التحرير المدير العام التنفيذي يوسف خالد المرزوق وهيئة التحرير: نعتز ونفخر بالخط الوطني لجريدة «الأنباء» وحرصها على المصلحة العامة والاهتمام الواضح بهذا الجانب، مشيرا إلى انه حتى الموظفون في الوزارة يشيدون بها ويشعرون كأنهم في بيتهم عند تواجدهم في الجريدة أو التعامل معها، ولا شك ان «الأنباء» تميزت بمهنيتها العالية، ونريدكم أن تكونوا شركاء معنا في المرحلة المقبلة.



٭ قال رئيس التحرير: نشكركم على هذه الثقة، وهذا هو واجبنا الوطني وما يحتمه علينا ضميرنا المهني ومسؤوليتنا تجاه الكويت وأهلها، فنحن نسعى دائما إلى نبذ الخلاف والصراعات والعرقلة، ويهمنا تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وجميع أهل الكويت.



وأضاف: للأسف الشديد الكويت وصلت خلال الفترة السابقة إلى حالة تحتاج من الجميع التعاون، كل في موقعه، لتغيير المسار العام نحو الأفضل، وبجهودك أنت وباقي الوزراء سنعبر هذه المرحلة، فالكويت تحتاج منا جميعا التعاون، ولا ننسى في هذا الجانب الشباب وما لديهم من قدرة ودور حيوي ومهم، لكنهم بحاجة إلى الفرصة والثقة.



٭ وقال وزير الإعلام: نحن نحمل هم الشباب الكويتي، ولدينا إستراتيجية وخطط سنحرص على إشراكهم بها، وخير دليل على ذلك أنه منذ بداية عملنا قمنا باختيار العديد من أصحاب العقول النيرة منهم، خصوصا أن لدينا الكثير من الملفات المهمة والنوعية التي سنسلط عليها الضوء في الفترة المقبلة.



وأضاف الوزير د.روح الدين: نحن نثق بقدرات الإعلام الكويتي الخاص، خصوصا ان هذه المؤسسات شهدت مراحل بناء الدولة، ونحن نأمل التواصل الدائم والتنسيق لبلوغ الأهداف المشتركة التي ستوصلنا بلا شك إلى المصلحة العامة التي تأتي من خلال تعاوننا معا وشراكتنا بالكثير من الأمور التي تعنى بها وزارة الإعلام، ولعل أبرزها تلفزيون الكويت الذي هو واجهة الدولة بالخارج وهو الذي يسهم في رسم وتوجيه المجتمع مع باقي المؤسسات.



٭ وقال رئيس التحرير: نحن نمد يد التعاون لكم و«نعين ونعاون» على هذا الأمر، وكل ما من شأنه مصلحة الكويت وشعبها.



وأضاف: هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحافة وأبرزها قانون المطبوعات والنشر، فقطاع الصحافة ظلم في هذا الجانب، ونؤكد أننا لا نريد استغلال القانون أو الحرية بطريقة خاطئة بل بالعمل من خلال القانون والنظام لتحقيق الصالح العام.



وزاد رئيس التحرير: الكل لديه ملاحظات على قضية العقوبات الواردة في القانون، ونحن لسنا ضد معاقبة المخطئ ولكن ليس بالشكل الموجود حاليا، فالقانون بحاجة إلى المراجعة لأننا لا نريد أن تكون الكويت بلدا مقيدا للحريات، وهي السباقة في مجال الحريات والصحافة والإعلام.



٭ ورد وزير الإعلام د.حمد روح الدين بالتالي: القانون دائما يوضع لتنظيم الأمور، وهذا القانون وضع من أجل التنظيم وليس لوضع القيود، نحن بلا شك نستشعر الكثير من النقاط.



وأضاف: الكل يعلم ان هناك أكثر من قانون لتنظيم العمل الإعلامي وتحديدا قطاع الصحافة، وهذا ما يسبب ربكة حتى أثناء نظر القضايا الخاصة بهذا القطاع في المحاكم من كثرة القوانين التي أقرت من مجالس سابقة، وهناك توجه من سمو رئيس الوزراء لعمل نقلة وتطوير في هذا الجانب، خير دليل على ذلك موافقة الحكومة على إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي.



وقال الوزير د.حمد روح الدين: نحن نريد ان نخرج بتصور وقانون يرضي جميع الأطراف، وأهمها قطاع الصحافة، وأؤكد من جديد ان الأمر تنظيمي بحت وليس الهدف منه تقييد الحريات، ولكن كما أشرت المشكلة ان هناك أكثر من قانون يتعلق بهذا الجانب، ونحن نعمل بأولوية الأمور من أجل تنظيم العمل سعيا لتأصيل الحرية التي ننعم بها، ولا شك أن مشاركة الأغلبية النيابية في الحكومة الحالية هي نتاج الحرية التي يعيشها الشعب الكويتي، وهنا أؤكد أننا في الحكومة بحاجة إلى الوقت والفرصة من أجل تحقيق إنجاز يراه الناس على أرض الواقع.



واستطرد وزير الإعلام: كل الأمور لها حلول، ونحن لم نأت بفكر صدامي، على العكس، بل أتينا من أجل العمل والتعاون والإنجاز، ولدينا مهام نقوم بها انطلاقا من مبدأ الأولى ثم الأولى ثم الأولى.



٭ رئيس التحرير قال: نتمنى لكم الاستمرار بهذه الروح وهذا النهج في العمل «وفيكم البركة» ونحن سند لكم.



٭ ورد وزير الإعلام: نشكركم على هذه الروح الوطنية وهذا ليس بغريب عليكم وهو نهج المغفور له بإذن الله تعالى والدكم الراحل العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، الذي سلمكم الأمانة وأنتم على قدرها وفيكم البركة أيضا.





أكد أنها كانت بصدورها من القاهرة خلال هذه الفترة صوت الكويت الذي لا يخفت أينما كان



روح الدين: «الأنباء» علامة فارقة في الصحافة الكويتية ولا ننسى دورها المهم أثناء الغزو العراقي الغاشم



أشاد وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين بدور «الأنباء» المهني والمميز في عالم الصحافة والإعلام، مؤكدا أنها علامة فارقة في الصحافة الكويتية.



وفي هذا الإطار، قال روح الدين: منذ 1976 وجريدة «الأنباء» الكويتية ولا تزال تشكل علامة فارقة في الصحافة الكويتية وتلعب دورا مميزا في مجال العمل الصحافي المهني المميز، ولا ننسى الدور المهم الذي لعبته «الأنباء» في الغزو العراقي الغاشم وصدورها من القاهرة لتكون صوت الكويت الذي لا يخفت أينما كان.



وأضاف: وإنني بهذه المناسبة أنتهز الفرصة لأوجه رسالة للصحف الكويتية التي أفتخر بها وأعتز باستمراريتها رغم التحديات التي تواجهها في كثير من المجالات، فالأحداث المحلية والإقليمية والدولية تحتم علينا أن تكون كما كنا مثالا صحافيا وإعلاميا يحتذى به على جميع الأصعدة، وأن يكون الإعلام سبيلا للثقافة والحقيقة والبصيرة، وأن تستثمر المعلومة لصناعة محتوى ثقافي وعلمي وأدبي يثري القارئ ويخلق وعيا مجتمعيا يكون فيه الإنسان أساس النهضة وعنصرها الرئيس.



وتابع: إن الصحافة الكويتية تعد أحد مظاهر الديموقراطية التي نفتخر بها جميعا، فهي بلا شك جزء لا يتجزأ من أدوات ترشيد العمل الحكومي والبرلماني، عبر نقد بناء، ونقل أمين للأحداث السياسية والبرلمانية، والجهد الحكومي المبذول في تحقيق الأهداف المرجوة في خطط الدولة القادمة التي يعد الإنسان ركيزة أساسية في نهضة الكويت الجديدة.



وختم وزير الإعلام بالقول: أؤمن كمواطن ومسؤول أن الصحافة كسلطة رابعة لا يمكن أن تزدهر وتؤتي أُكلها إلا عن طريق مساحة من الحرية المنضبطة بأخلاقيات المهنة التي تسمح لإخواني الصحافيين والصحافيات بالعمل في جو تكفله المسؤولية الشخصية والأخلاقية قبل المسؤولية القانونية، وإنني وزملائي في وزارة الإعلام حريصون كل الحرص على الوقوف على الكثير من التحديثات التشريعية والقانونية التي تكفل جواً من الحرية للصحافة الكويتية المميزة، وايضا ما يكفل ممارسة إعلامية راقية، آملا أن تستمر الأقلام والصحف في نهجها الذي أرساه الآباء المؤسسون في خلق إعلام حر ومسؤول يكون عاملا للبناء لا معولا للهدم.





الوفد المرافق



٭ د.ناصر المجيبل ـ مستشار الوزير.



٭ د.زيد الناصر ـ مستشار الوزير.



٭ عادل العوض ـ مستشار الوزير.



٭ أحمد العوض ـ مدير مكتب الوزير.



٭ عادل العازمي ـ الوكيل المساعد للصحافة والمطبوعات والنشر.