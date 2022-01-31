النهار يقصر والليل يطول بمعدل دقيقة يومياً وهذا الوضع يستمر خلال هذه الفترة وحتى 16 يونيو المقبل

أطول نهار يبلغ 14 ساعة وأقصر ليل يبلغ 10 ساعات والاعتدال الربيعي 16 مارس المقبل ويتساوى فيه الليل والنهار

المنقلب الصيفي 15 يونيو والاعتدال الخريفي 27 سبتمبر والمنقلب الشتوي 17 ديسمبر والليل في نهاية طوله 13.49 ساعة



أوضح الخبير الفلكي عادل المرزوق أوقات المنقلبين الصيفي والشتوي وبداية الاعتدالين والفروق في طول الليل والنهار والتواريخ التي يطول فيها الليل أو النهار خلال فترة السنة الميلادية.



وأشار الى ان طول فترة النهار خلال الفترة الحالية وتحديدا أمس الأحد 30 الجاري بلغت حوالي 10 ساعات و46 دقيقة، ويكون طول الليل 13 ساعة و14 دقيقة.



وأضاف المرزوق: اليوم الاثنين تبلغ فترة النهار حوالي 10 ساعات و45 دقيقة وطول الليل 13 ساعة و15 دقيقة، مضيفا ان النهار يقصر والليل يطول بمعدل دقيقة واحدة يوميا خلال هذه الفترة، وسيستمر هذا الوضع حتى 16 يونيو المقبل، حيث يكون طول النهار في أقصى طوله، والذي يبلغ تقريبا نحو 14 ساعة، والليل في أقصر مدة له والتي تبلغ نحو 10 ساعات.



وتابع الخبير الفلكي عادل المرزوق، ان هذه التواريخ هي للتواريخ التي يتغير فيها طول الليل والنهار في الكويت فقط، حيث يتغير طول الليل والنهار بتواريخ مختلفة قليلا في المدن الأخرى، وذلك بحسب موقعها الجغرافي على الكرة الارضية.



وبخصوص الاعتدال الربيعي، قال المرزوق: الاعتدال الربيعي يكون يوم 16 مارس الذي يتساوى فيه طول الليل مع طول النهار 12 ساعة لكل منهما، والمنقلب الصيفي يكون في يوم 15 يونيو، ويكون فيه اليوم في غاية طول النهار، والذي تكون مدته 13 ساعة و44 دقيقة، ويقصر الليل، الذي تكون مدته 10 ساعات و16 دقيقة، والاعتدال الخريفي ويكون في يوم 27 سبتمبر الذي يتساوى فيه طول الليل مع طول النهار (12 ساعة لكل منهما).



وأضاف: المنقلب الشتوي يكون يوم 17 ديسمبر ويكون فيه اليوم في غاية طول الليل الذي تكون مدته 13 ساعة و44 دقيقة، وغاية قصر النهار، تكون مدته 10 ساعات و16 دقيقة.

الجدير بالذكر انه في هذه الفترة، التي تكون فيها مدة الليل اطول من فترة النهار والتي مدتها 8 أيام خلال الفترة الزمنية من يوم 13 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، يستمر فيها النهار بالقصر، ويكون طول مدته تقريبا 10 ساعات و16 دقيقة، كما ستكون مدة الليل خلال هذه الفترة تقريبا 13 ساعة و44 دقيقة.