تجديد أذونات العمل عبر نظام «القوى العاملة» الآلي أو خدمة «أسهل».. وتوقعات بفتحه اليوم



بشرى شعبان - أحمد مغربي - علي إبراهيم



على الرغم من صدور قرار السماح بتجديد أذونات عمل وافدي الـ 60 من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون، قبل 8 أيام، وتحديدا يوم 22 الجاري، ونشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس الأحد، إلا أن تنفيذ القرار ما زال «محلك راوح» على الرغم من أنه مشمول بالتنفيذ من تاريخ الصدور، وفقا لما أظهرته صيغة القرار.



وأكدت مصادر مطلعة في سوق التأمين المحلي لـ «الأنباء» أن وثيقة التأمين الصحي على وافدي الـ 60 لم يتم الانتهاء منها حتى نهاية عمل يوم أمس، وأن شركات التأمين الثمانية المدرجة في بورصة الكويت لم تطرحها على المستفيدين من المقيمين ممن بلغوا الـ 60 وينطبق عليهم القرار الجديد بشأن قواعد منحهم الإذن بالعمل، متوقعة أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات في أي وقت خلال الأسبوع الجاري.



وأفادت المصادر بأن هناك تصورا في شأن الوثيقة يناقش بين معنيين في شركات القطاع، ووحدة تنظيم التأمين، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الصحة، حول التفاصيل الدقيقة في الوثيقة، لجهة معدل تغطيتها للتخصصات الطبية على اختلافها، بحيث توزع قيمة تغطية الـ 10 آلاف دينار على أنواع العلاج المطلوب مثل الأسنان وأمراض العظام وغيرها على بنسبة وتناسب لتلبي احتياجات تلك الفئة.



وضربت المصادر مثالا في هذا الشأن بينت فيه أنه إذا كانت التغطية لعلاج الأسنان بواقع 500 دينار سنويا، فيمكن للمستفيد من الوثيقة التمتع بخدمات الأسنان بحدود هذه القيمة في الأماكن المتاح العلاج بها، مبينة في الوقت ذاته أن التكلفة التي تزيد على معدل الـ 500 دينار يتحملها المؤمن عليه.



وذكرت المصادر أن عملية الربط الآلي بين شركات التأمين والهيئة العامة للقوى العاملة لم يتخذ فيها إجراء حتى الآن، متوقعة أن تظهر بوادر تفاهمات الحكومة مع قطاع التأمين بدءا من اليوم.



وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى القوى العاملة، أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن آلية تجديد إقامة المشمولين في قرار تجديد أذونات العمل لمن بلغ الـ 60، والذي سيكون آلياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو خدمة «أسهل».



وأوضحت المصادر أن المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة سيدرج من ضمنها وثيقة التأمين الصحي الصادرة عن إحدى شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت، والتي تحدد رسومها وفق الآلية المعتمدة في شركات التأمين، شريطة أن تكون شاملة وغير قابلة للإلغاء.



وتوقعت المصادر أن تنجز الهيئة العامة للقوى العاملة الإجراءات المطلوب منها تجهيزها لاستقبال طلبات تجديد أذونات عمل وافدي الـ 60، وأن تقوم الهيئة بفتح النظام الآلي الخاص بها اليوم.