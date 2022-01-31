وجه وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان للبدء بصرف التموين المجاني للصفوف الأمامية، وذلك ابتداء من الأول من مارس المقبل.



وأصدر الشريعان تعليماته بشأن البدء في الصرف بعدما انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد الجداول التفصيلية بعدد البطاقات التموينية والأفراد والمخصصات طبقا للبيانات المرسلة من وزارتي الصحة والداخلية (كويتيين ـ مقيمين)، بالإضافة الى جدول ربط المناطق السكنية للمقيمين بصالات الأفراح وتحديد وتنسيق آلية الصرف مع الجهات المعنية ذات الصلة للبدء في الصرف تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 807 لسنة 2020 بشأن صرف التموين المجاني للصفوف الأمامية الأولى للعاملين في وزارتي الصحة والداخلية.