أسامة أبو السعود



التقت نقابة الخبراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي في أول لقاء لها بعد التشكيل الوزاري الجديد.

ورحب الجلاوي بوفد النقابة وتمت مناقشة عدة قضايا أهمها خدمة الخبراء المشمولين بحكم التمييز، الفروقات المالية، مقترح نقابة الخبراء بتعديل قانون الخبرة واستقلالية الادارة، الاعمال الممتازة والمشاكل الإدارية والمالية للخبراء ووجود وحدة للشؤون المالية والادارية في مقرات الادارة العامة للخبراء.

وقدمت النقابة خلال اللقاء جميع المستندات والكتب والمراسلات الخاصة بالقضايا المطروحة باللقاء وبعد حوار مستفيض أبدى الوزير تأييده لمطالب النقابة ووعد بمتابعة كل الموضوعات والعمل على حلها وإزالة المعوقات، ولمست النقابة تعاون الوزير وتفهمه لمطالب الخبراء وحرصه على حلها وعدم إبقاء أي مشكلات عالقة تهم الإدارة العامة للخبراء وكل الخبراء، واهتمامه بتطوير الادارة بمختلف المجالات لاسيما التطور التقني.

ووجهت الشكر للجلاوي على حسن استقباله واهتمامه بالخبراء وتعاونه، لافتة الى إعداد تصور شامل لجميع القضايا والاقتراحات الاخرى وتقديمها للوزير في اقرب وقت، آملين أن تحل جميع الموضوعات العالقة وتشهد الإدارة التطور المنشود في عهده.