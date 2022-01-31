أحمد خميس



رغم نشر قانون بتجديد إقامات الوافدين ما فوق الـ60 عاما من غير الحاصلين على مؤهلات عليا في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الا ان الإدارة العامة لشؤون



الاقامة، وبحسب ما ذكره مصدر امني لـ«الأنباء» أمس، تحتاج الى صدور تعميم او قرار لها بموجبه يتيح لها فتح باب استقبال تجديد اقامات ما فوق الـ 60 عاما، إلى جانب إصدار تحديث من قبل نظم المعلومات يتيح للشركات تجديد اقامات العمال لديهم «اونلاين».



ورجح المصدر ان يصدر قرار بهذا الخصوص خلال الساعات المقبلة على



ان يتزامن ذلك مع فتح الباب الكترونيا للتجديد.



وأكد المصدر ان تجديد الاقامات لجميع الوافدين تتطلب وجود تأمين صحي مرفق في المستندات المقدمة، وحتى صباح امس لم تستقر الشركات على قيمة التأمين



وهو ما يجعل الإقامات لمن فوق الـ 60 مستحيلة لحين اعتماد قيمة التأمين الصحي او تقديم ما يثبت ان الراغب في الاقامة قد أمّن صحيا.